عامل في المطار يجب أن تحذر منه.. وإلاّ لن تستعيد حقيبتك مرة أخرى

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وطن-لا شك في أن إحدى أكثر اللحظات المٌقلقة بعد وصول الطائرة بالنسبة للمسافر؛ هي الانتظار حتى تخرج حقيبة السفر، وعندما يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً من المعتاد، لا يسعنا إلا أن نعتقد أن حقائبنا قد فُقدت، وهو أمر ليس مستبعدًا أيضًا.

ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للنقل الجوي-SITA، فقد فُقدت حوالي 26 مليون حقيبة في عام 2022، وهو رقم أعلى مما كان عليه في عام 2019 على الرغم من وجود عدد أقل من المسافرين، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

كيف يتم تنظيم الحقائب على متن الطائرات؟

فيي الحقيقة، لسائل أن يسأل، ما سبب مغادرة بعض الحقائب أولاً، ثم يتم إرسال البعض الآخر في وقت لاحق على عربة الأمتعة؟ في هذا السياق، شارك دي جي سوغي-DJ Sugue، معالج الأمتعة الذي لديه 640 ألف متابع على TikTok، مقطع فيديو على الشبكة الاجتماعية يوضح كيفية تنظيم الأمتعة في “بطن” الطائرات.

وقال: “يتم ترتيب الأمتعة بشكل محدد للغاية، وعلى عكس ما يعتقده الكثير من الناس، لا علاقة لهذا الترتيب بالترتيب الذي تصدر فيه فاتورة. لذلك، حتى ولو كنت أول من يُفحص حقيبته، لن تكون حقيبتك أول حقيبة على عربة الأمتعة”.

وأوضح الشاب-الذي يعمل وكيل منحدرات في مطار فانكوفر الدولي-أن حقائب الركاب الذين دفعوا مقابل الخدمة ذات الأولوية هم أول من يغادر. ثم يليهم المسافرين الذين لديهم اتصالات برحلات أخرى، حتى لا يضيعوا وقتهم في تغيير الطائرات أثناء التوقف.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الحقائب الأخيرة التي يجب تسليمها لأصحابها؛ هي حقائب المسافرين الذين تكون وجهتهم من نفس المطار ولم يدفعوا مقابل الخدمة ذات الأولوية. ويقول الشاب إن تفريغ جميع الأمتعة من الطائرة يستغرق حوالي 20 دقيقة، لذلك يجب علينا التحلي بالصبر وعدم اليأس من دائرة الأمتعة معتقدين أن حقيبتنا قد ضاعت.

أشياء يجب ألا تقوم بها في المطار