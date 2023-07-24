“ايه الكلام يا عبدو”.. مصري ينفجر في وجه السيسي بسبب قطع الكهرباء (فيديو)

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وطن- بلغة ساخرة وقاسية في آن معاً عبر مواطن مصري عن امتعاضه من انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأت الحكومة بتطبيقه خلال الساعات الماضية معرباً عن حزنه لخسارة عمله نتيجة هذا الانقطاع.

وأثار انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر والمتعمد من قبل النظام لتوفير الغاز وتصديره للخارج، غضب المواطنين ولا سيما مع اشتداد حرارة الصيف.

وكانت وزارة الكهرباء بدأت بإدارة برنامج يومي لقطع التيار قسرا عن المستهلكين، مبررة الأمر بارتفاع الاستهلاك، مع شح شديد في موارد الغاز الطبيعي الذي يوفر نحو 80% من احتياجات الطاقة بمحطات التوليد الحرارية.

مواطن ينفجر غضبا من انقطاع الكهرباء

وقال المواطن الذي بدا بملابسه الداخلية، أن العمل في مصر بات صعباً والصعوبة ليست في العثور عليه –كما قال- بل الصعوبة في اشتغاله.

وأشار إلى إزدياد كمية المستعبدين –بكسر الباء- “وكمية الناس العنصريين والطبقيين الذين يريدون عبيداً يشغلوهم ويلقون لهم بالملاليم.”

الواحد زهق خلاص..

مواطن يعبر عن غضبه بعد خسارته عمله نتيجة انقطاع الكهرباء#مصر #السيسي pic.twitter.com/tvtqf8nhho — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 24, 2023

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ملل ويأس

وتابع هذا هو حال البلد المواطن فيه أصبح في حالة من الملل واليأس وعندما يصل إلى الثلاثين من عمره، ولا يعرف عمل أي شيء في حياته يصل إلى مرحلة الاختناق.

وأضاف أنه لذلك قرر أن يعمل مع غيره لأناس في الخارج “ليعطوهم فلوساً تجعلهم يعيشون فيها في ظل الحياة الصعبة والأسعار والقرف” –حسب تعبيره-

واستدرك أن القوانين في مصر لا تسمح لك بأن تعمل أي شيء، وأضاف بنبرة ساخرة محاكياً ما تقوله السلطات للمواطن: “أنت عايز تنجح وتعمل فلوس يالا.”

وتسبب قطع الكهرباء في منعه من العمل، وقال هذا القرار جعلني أخسر عملي الذي هو خارج البلاد أصلاً بسبب مشاكل الكهرباء.

تمييز حتى في قطع الكهرباء

وتابع الشاب المتبرم بنبرة شكوى:”مين اللي حيحللي المشكلة ومين حيأكلني.. من يدفع ومن يأتي بالمصاريف”.

وأردف: “لما أخسر شغلي وأخسر حياتي أنا هاعمل إيه”. وبنبرة تهكم قال: “قاعدين مافيش كهربا ولا مي وهناك أناس لديها أموال طائلة لديها كهرباء 24 ساعة”.

وخاطب حكومة بلاده:” خرجونا من البلد أم أن هذا الأمر ممنوع أيضاً”

وتابع مخاطباً السيسي بنبرة ساخرة : “ما تسهلنا نخرج وأنت أحكم الشوية اللي قاعدين معاهم فلوس”.

أزمة قطع الكهرباء في مصر

وكانت “الشركة القابضة للكهرباء” أعلنت مواعيد قطع الكهرباء في مصر وموعد وقف تخفيف الأحمال، إلى جانب بعض النصائح للتعامل عند انقطاع الكهرباء، بالتزامن مع حالة الغضب الشعبي والاستياء التي عمت مواقع التواصل في البلاد جراء قطع الكهرباء يوميا عدة مرات على مدار اليوم.

وأرجعت الحكومة الأمر إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وزيادة الأحمال الكهربية والرغبة في تخفيفها.

الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين، وزاد من غضب المصريين تعمد نظام السيسي، قطع الكهرباء في أماكن وأخرى لا، وهي التي يسكنها الأغنياء وكبار المسؤولين.

كما تم استثناء أماكن “الحيتان” كما يصفها النشطاء، أمثال العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والساحل الشمالي، من عمليات قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال.