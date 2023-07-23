حي أو ميت؟! .. “مجتهد” يكشف معلومات جديدة عن وضع الملك سلمان الصحي

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وطن – كشف المغرد الشهير “مجتهد”، عبر تويتر، أن هناك تكتماً شديداً على وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن آخر معلومة تفيد بأنه في قصر السلام في جدة حيث يوجد جناح للعناية الطبية، لكن لم يتبين تفاصيل عن وضعه الصحي وهل هو حي أو ميت لكن الأكيد أنه مغيب.وفق قوله

وقال “مجتهد” في تغريدة: “تكتم شديد على وضع الملك سلمان. حيث تأكد قطعيا أن آخر ظهور له كان في جلسة مجلس الوزراء 23 مايو الماضي أي قبل شهرين”.

وأضاف: “لم تنشر له (الملك سلمان) كلمة في عيد الأضحى ولم يظهر في صلاة عيد الأضحى. لم يستقبل رؤساء الوفود في منى وقت الحج”.

كما لم يستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز الزعماء الذين زاروا المملكة في فترة الشهرين الماضيين، الصين واليابان وتركيا وغيرهم، وفق “مجتهد”.

وتابع “مجتهد”: “أما الزعم أنه حضر جلستين لمجلس الوزراء بتاريخ 2 ذو الحجة وتاريخ 23 ذو الحجة للعام 1444 وبث فيديو مزعوم لها فهي صور كاذبة قطعا”.

تكتم شديد على وضع الملك سلمان، حيث تأكد قطعيا أن آخر ظهور له كان في جلسة مجلس الوزراء 23 مايو الماضي أي قبل شهرين آخر معلومة أنه في قصر السلام في جدة حيث يوجد جناح للعناية الطبية لكن لم يتبين لنا تفاصيل عن وضعه الصحي وهل هو حي أو ميت لكن الأكيد أنه مغيب لم تنشر له كلمة في عيد… — مجتهد (@mujtahidd) July 22, 2023

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وقال إنّ “ما تم بثه ثم نشر في اليوتيوب وموقع واس وغيرها هي تسجيلات قديمة لنفس الحدث مع بعض المونتاج وشيء من تعديل ملابس الوزراء في احدى اللقطات. لكن الملك ووضعيته وجلسته بالنسبة للمكتب والكرسي والورد وكذلك الواقفين قياما خلف الوزراء والمرأة التي توثق وتتابع المحضر جالسة هي نفسها في التسجيلات القديمة ويمكن المشاهدة والتأكد”.

وكشف عن أن رئيس الفريق الطبي في قصر السلام المشرف على حالة الملك الطبية هو الدكتور علي القحطاني. وهو من طرف سعود القحطاني.

واعتبر ان اختيار هذا الشخص هو لضمان تحكم سعود القحطاني بأي معلومة عن وضع الملك الصحي.