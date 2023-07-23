كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

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وطن- تناولت تقارير إخبارية تركية اليوم، الأحد، ثروة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد انتشار أنباء عن عزمه شراء نادي “طرابزون سبور” التركي، الفريق الذي فاز بالدوري الممتاز، بمبلغ فلكي.

وذكر موقع “demokratkocaeli” أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (43 عاماً) يريد الاستحواذ على النادي التركي مقابل صفقة مالية كُبرى ستكون صدمة في الأوساط الرياضية والشارع التركي -إن حدثت- بقيمة تصل إلى 7 أضعاف ثمن النادي.

كم تبلغ ثروة أمير قطر؟

وبحسب الموقع لا تذكر أي تقارير رسمية صادرة عن الديوان الأميري القطري أو وسائل إعلام حكومية في الدولة الخليجية الثرية، المقدار الحقيقي لثروة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لكن تقرير صحف أوروبية وأمريكية كانت قد لفتت في السنوات الأخيرة لتعاظم ثروة الأمير الشاب، لتبلغ معدلات قياسية دفعته لمصافّ الأثرى والعشرة الكبار حول العالم، فيما يتعلق بالثروة الشخصية.

وذكر تقرير لصحيفة “ذا صن” عن الأسرة المالكة في قطر، أن ثروتها الإجمالية تُقارب حوالي 354 مليار دولار.

أما صافي ثروة أمير قطر الشاب فتبلغ حولي 2 مليار دولار.

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استثمارات آل ثاني حول العالم

تمتلك عائلة آل ثاني استثمارات هائلة في أفخم العقارات حول العالم، بما في ذلك ناطحة سحاب شارد بلندن، والقرية الأولمبية، ومتجر هارودز، وكناري وارف، وثكنات تشيلسي، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك .

كما يمتلك أفراد العائلة المالكة استثمارات في بنك باركليز، والخطوط الجوية البريطانية، وفولكس فاجن الألمانية.

ممتلكات أمير قطر في تركيا

لدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ما مجموعه 9 أطفال من 3 زيجات. اشترى الشيخ تميم “قصر أربيلجين” على مضيق البوسفور في 11 مارس 2015، مقابل 100 مليون يورو.

وتربط الأمير القطري الشاب علاقات وطيدة بنظيره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

حيث يشير كلاهما في كل مناسبة وفرصة سانحة لتشابك وتقاطع رؤاهما في عدد كبير من القضايا الإقليمية.