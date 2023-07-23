بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

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وطن – في خطوة مفاجأة أعلن إيلون ماسك، أن شعار تويتر الجديد “X” سيظهر في وقت لاحق من ليل الأحد – الاثنين.

وأضاف إيلون ماسك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن موقع ” http://X.COM” أصبح العنوان الجديد لتويتر إضافة للعنوان الحالي.

تغيير شعار تويتر وعنوانه الإلكتروني

وكان مؤسس شركتي “تسلا وسبيس إكس”، الذي اشترى تويتر في أكتوبر الماضي، قد غرد صباح اليوم، الأحد، معلنا الأمر: “قريبا سنودع العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا، جميع الطيور”.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE. Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

قبل أن يضيف بسرعة: “إذا تم نشر شعار (إكس) جيد بما فيه الكفاية الليلة، فسننشره في جميع أنحاء العالم غدا”.

ورد الآلاف من المستخدمين على ماسك باقتراحات للتصميم، قبل أن يشارك مقطع فيديو قصيرا لعلامة إكس بخلفية وامضة.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

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وكان الشعار الأزرق، المعروف باسم “لاري ذا بيرد”، شعار تويتر منذ إنشائه في عام 2006، مع التصميم الحالي قيد الاستخدام منذ عام 2012.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التعديلات الرئيسية على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ

وأطلقت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك تطبيق “ثريدز“، وهو تطبيق محادثة نصي خاص بها، في وقت سابق هذا الشهر.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن أكثر من 30 مليون شخص سجلوا لاستخدام تطبيق المراسلة المنافس في أول 24 ساعة.

وهدد تويتر بمقاضاة الشركة بسبب أسرار تجارية مسروقة مزعومة.