بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

وطن – في خطوة مفاجأة أعلن إيلون ماسك، أن شعار تويتر الجديد “X” سيظهر في وقت لاحق من ليل الأحد – الاثنين.

وأضاف إيلون ماسك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن موقع ” http://X.COM” أصبح العنوان الجديد لتويتر إضافة للعنوان الحالي.

وكان مؤسس شركتي “تسلا وسبيس إكس”، الذي اشترى تويتر في أكتوبر الماضي، قد غرد صباح اليوم، الأحد، معلنا الأمر: “قريبا سنودع العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا، جميع الطيور”.

قبل أن يضيف بسرعة: “إذا تم نشر شعار (إكس) جيد بما فيه الكفاية الليلة، فسننشره في جميع أنحاء العالم غدا”.

ورد الآلاف من المستخدمين على ماسك باقتراحات للتصميم، قبل أن يشارك مقطع فيديو قصيرا لعلامة إكس بخلفية وامضة.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023