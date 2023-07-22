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كنوز أقرضتها إسرائيل من أجل حدث في البيت الأبيض عثر عليها في حمامات ترامب!

استعراض تفصيلي للكنوز التي أقرضتها إسرائيل: تأثيرها على الثقافة والتاريخ والفنون

كتب سالم حنفي
كنوز أقرضتها إسرائيل من أجل حدث في البيت الأبيض عثر عليها في حمامات ترامب!
منتجع ترامب مار إيه لاغو
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وطن- قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن مجموعة من القطع الأثرية القديمة أرسلتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات على أساس قصير الأجل وكانت مخصصة للعرض في حدث بالبيت الأبيض انتهى بها المطاف في حمامات مزرعة مار إيه لاغو التابعة لدونالد ترامب في فلوريدا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قولها إن الآثار بما في ذلك مصابيح الزيت الخزفية القديمة ، وهي جزء من “مجموعة الكنوز الوطنية الإسرائيلية” ، تم شحنها إلى واشنطن العاصمة بموافقة مدير سلطة الآثار الإسرائيلية آنذاك ، يسرائيل هاسون ، لاستخدامها في حدث إضاءة الشموع في البيت الأبيض، موضحة أن الحدث وقع في ديسمبر/كانون أول 2019 ، عندما كان ترامب في منصبه.

ونوهت الصحيفة إلى انه في النهاية ، لم يتم عرض المصابيح الزيتية بسبب مخاوف الولايات المتحدة من أنها قد تكون مستخرجة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن خطة سلطة الآثار تعطلت لإعادة الشمعدانات المصنوعة من الطين عبر البريد الخاص ، مع اندلاع Covid-19 في أوائل عام 2020، حيث وأدى الوباء إلى “تعليق” القطع الأثرية في الولايات المتحدة ، حيث لم يرغب المسؤولون في المخاطرة باستخدام قنوات الشحن العادية لإعادة الكنوز.

من جانبه، قال يسرائيل هاسون لصحيفة هآرتس إن شاول فوكس ، وهو متبرع يهودي أمريكي رئيسي لسلطة الآثار والذي حضر احتفال هانوكا لعام 2019 مع ترامب ، طُلب منه الاهتمام بالأشياء حتى يمكن إعادتها بأمان.

لكن المسؤولين الإسرائيليين علموا مؤخرًا أن الآثار انتهى بها الأمر في نهاية المطاف في ملكية الرئيس السابق في فلوريدا ، والتي تصدرت عناوين الصحف هذا العام بعد أن كشفت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للمبنى عن صناديق مليئة بالوثائق السرية كانت مخزنة في الحمامات وغيرها من الأماكن بعد إزالتها بشكل غير صحيح من البيت الأبيض عندما غادر ترامب منصبه.

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وبحسب الصحيفة، ليس من الواضح كيف انتهى الأمر بالقطع الأثرية في حمامات ترامب ، أو ما إذا كان ترامب على علم بوجودها في المبنى.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن جهود كبار المسؤولين الإسرائيليين لاستعادة الكنوز الوطنية باءت بالفشل حتى الآن، مضيفة أن مصدر مطلع على هذه القضية قال لصحيفة “هآرتس” إنه لن يفاجأ إذا “تم العثور على العناصر التي تسعى إليها إسرائيل في نهاية المطاف في بعض الحمامات هناك”.

وقال المدير الحالي لسلطة الآثار الإسرائيلية ، إيلي إسكوزيدو ، إنه اتصل بوزارة الخارجية الإسرائيلية ، ووزير الشؤون الاستراتيجية ، رون ديرمر ، والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ، طالبًا مساعدتهم في استعادة العناصر من مار الاغو ، ولكن دون جدوى.

ويوم الثلاثاء ، وصف مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر الأمر بأنه “سوء تفاهم” وقال إن سلطة الآثار “استيقظت بعد فوات الأوان” على المشكلة.

المصدرصحيفة "هآرتس" ,صحيفة "الغارديان" البريطانية، وطن

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