دراسة تكشف عن المدة المثاليّة لقضاء الإجازة الصيفيّة

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وطن-يعتزم العديد من الأشخاص حول العالم خلال موسم الصيف قضاء الإجازة الصيفية والإستفادة من العطلة أكثر قدر ممكن. ولكن ما هي مدة الإجازة المثالية للاستمتاع والشعور بالراحة والرفاهية.

في الحقيقة، بينما يغادر البعض لمدة ثلاثة أسابيع لاكتشاف بلد جديد، يمضي البعض الآخر عشرة أيام قصيرة فقط للاستحمام الشمسي على الشاطئ. وبغض النظر عن نوع الإجازة التي تختارها، كشفت إحدى الدراسات أن الأهم من الإجازة الصيفية؛ هو المدة التي ستقضيها للاستمتاع بالعطلة بشكل جيّد. وفي الواقع، سيتعين عليك المغادرة لعدد معين من الأيام أو حتى أسابيع، لتشعر بالراحة التامة، وفقًا لما أفادت به مجلّة “فيمينا” الفرنسيّة.

أكثر من أسبوع بقليل

وفقًا لدراسة أجرتها جيسيكا بلوم، باحثة في جامعة رادبود في نيميغن بهولندا – ونُشرت في مجلة السعادة– يجب أن تذهب في إجازة لعدد محدد من الأيام حتى تشعر بالراحة التامة. ولمعرفة النتائج، قامت هي وفريقها بمراقبة 54 موظفًا لمدة 23 يومًا. وتبيّن أن الأمر لن يستغرق سوى ثمانية إلى أحد عشر يومًا لتجديد الطاقة.

وأوضحت الباحثة وفقًا لجيسيكا بلوم: “يستغرق الأمر بعض الوقت للاسترخاء بعد فترة عمل مرهقة والتأقلم مع الإجازات. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الابتعاد عن حياتك اليومية لأسابيع طويلة. ووفقًا للخبراء، كان المشاركون قد شعروا بذروة كبيرة من الرفاهية م نهاية اليوم الثامن، والملل ابتداءً من اليوم الحادي عشر. لذلك، بدلاً من أخذ فترة إجازة طويلة واحدة فقط في السنة، يبدو من المعقول جدًا التخطيط لعدة إجازات أقصر على مدار عام من العمل من أجل الحفاظ على مستويات عالية من الرفاهية”.

شعور قصير الأمد بالرفاهية

في حين أننا نشعر بالرضا على مدار السنة، فإن هذا الشعور بالرفاهية يصل إلى ذروته بشكل عام عندما نذهب في إجازة، أو ببساطة عندما ننفصل عن العمل. وفي الحقيقة، أمضى الباحثون 23 يومًا للقيام بالدراسة، للوصول إلى أن قضاء إجازة لعدّة أيام متفرّقة أفضل من أجذ إدازة صيفية مطولة كل عام. وبحسب الدراسة، إذا بلغت الآثار الإيجابية للإجازة ذروتها في اليوم الثامن، فتأكّد أن كل شيء سيعود إلى طبيعته خلال الأسبوع الأول من العودة إلى العمل.

وفي الختام أوردت جيسيكا بلوم: “تلاشت الآثار الإيجابية للإجازات في أول يوم عمل خلال الأسبوع الأول من العودة إليه، حيث تظهر معالم الكآبة المتكررة بعد أيام قليلة من الانقطاع عن العمل والانفصال عن الحياة اليومية. وإذا كانت المدة المثالية للعطلة موجودة حقًا، فهذا ليس بالحل المعجزة”.