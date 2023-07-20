فيديو يحبس الأنفاس حقا.. طفل أُنقذ من موت محقق بمعجزة (شاهد)

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وطن- نجا صبي صغير في جنوب شرق الصين بأعجوبة من موت محقق، بعد أن حاصرته النيران في شرفة منزله بمدينة “تشانجيانغ” وتم إنقاذه بطريقة مذهلة.

وتداول صينيون مقطع فيديو لإنقاذ الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، بعد أن حاصرته النيران لوحده داخل شقة عائلته في مدينة “تشانجيانغ” أمس، الأربعاء، فخرج للشرفة المغلقة بالسياج صارخاً يطلب النجدة.

وهب المارة الذين وُصفوا بالأبطال حيث وضعوا السلم وجلبوا مقص الحديد وأخرجوه بعد جهود حثيثة بعد أقل من دقيقة.

إنقاذ طفل صيني من موت محقق بمعجزة

وأظهر مقطع الفيديو الذي صنف “الأكثر تداولاً في الصين” خلال الساعات الماضية، دخاناً أسود كثيفاً وهو ينبعث من داخل شقة وشوهد الطفل في زاوية الشرفة وهو يبكي ويستغيث لإنقاذه.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” يصعد أحد الأشخاص على سلم إلى الطابق الواقع أسفل الشقة المحترقة، ثم

أحد أكثر المقاطع المتداولة في الصين تم التقاطه من مدينة تشانجيانغ لطفل حوصر بالنيران في بيته لوحده فخرج للشرفة المغلقة بالسياج صارخاً يطلب النجدة، هب المارة الذين وُصفوا بالأبطال حيث وضعوا السلم وجلبوا مقص الحديد وأخرجوه بعد جهود حثيثة.pic.twitter.com/ldx8l31Ora — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 20, 2023

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يتناول مقصاً حديدياً، من أحد الأشخاص ويبدأ بقص شبك الشرفة، ويتمكن من تحرير فجوة يرى الطفل وهو يخرج منها.

وترى النيران وهي تقترب من الشرفة قبل أن يتم إنقاذ الطفل الذي لم يصب بأذى جسدي كما يبدو، باستثناء شج بسيط في رأسه جراء اصطدامه بالحديد الذي تم قصه.

جيران الطفل أنقذوه

وفي التفاصيل ذكر موقع “news.so uthcn” الصيني أن حريقاً اندلع حوالي الساعة 13:00 يوم 19 يوليو ، في الطابق الثالث من مبنى في منطقة شيكان ، مدينة تشانجيانغ ، وحوصر طفل صغير في الشرفة.

وفي اللحظة الحرجة، عمل العديد من الأشخاص المتحمسين بما في ذلك صاحب المتجر في الطابق السفلي وشقيق صاحب محل للوجبات الجاهزة معًا، لكسر شبكة الحماية من السرقة قبل انتشار الحريق إلى الشرفة وأنقذوا الصبي بنجاح.

بعد ذلك هرع رجال الإطفاء لإخماد الحريق ، وأرسلت الشرطة الطفل على الفور إلى المستشفى، ولحسن الحظ لم يصب بجروح خطيرة.