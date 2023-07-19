الأربعاء, يوليو 19, 2023
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حياتنا

نسرين طافش ترد على طليقها وعشيقته بعدما وصفها بـ”البلاستيك المزيف” (فيديو)

نشر شريف شرقاوي طليق نسرين طافش صورة تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق مثير للجدل

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش ترد على طليقها بعدما وصفها بـ
نسرين طافش وطليقها
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وطن– تجاهلت الفنانة السورية نسرين طافش، وصف طليقها الطبيب المصري شريف شرقاوي، لها بأنها “بلاستيك مزيف”، وردت بطريقة غير مباشرة.

ونشرت نسرين طافش بعد ساعات من منشور طليقها، فيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام، يجمعها بشقيقها.

حنية الأخوات

وكانت الفنانة السورية بالسيارة مع شقيقها وتضع أغنية عمرو دياب “شكرا”. وتحديداً على المقطع الذي تقول كلماته ” في حياتنا ناس هما الأساس.. ثابتين معانا مهما إيه يجرى”.

 

وكتبت نسرين: “ما في مثل حنية الأخوات.. الأهل ظهر، وسند، ونعمة عظيمة”.

كما نشرت طافش صورة أخرى لها وهي بملابس الرياضة المثيرة. وعلقت: “كن لطيفاً وعادلاً.. كن صادقا وحقيقيا.. وستعود كل هذه الأشياء عليك”.

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طليق نسرين طافش
وجهت نسرين نصيحة لمتابعيها

وكان طليق نسرين طافش، شريف شرقاوي، قد وصفها بالمزيفة وغير الصادقة.

صادق وحقيقي

ونشر شرقاوي صورة عبر انستجرام تجمعه بفتاة جميلة مع تعليق “عندما نترك الماضي لأنه قديم.. كاذب.. يشبه البلاستيك المزيف.. للوصول إلى ما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا حتعرفوا مين”.

طليق نسرين طافش
الصورة التي نشرها طليق نسرين طافش لمن يعتقد أنها عشيقته الجديدة

وخمن المتابعون أن طليق نسرين طافش دخل في علاقة جديدة بعد الطلاق وأراد الإعلان عنه بهذه الطريقة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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