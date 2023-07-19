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قصة عائشة الشبيلي.. من هي السعودية الأمية التي بكت وأبكت العالم؟ (فيديو)

الملك سلمان بن عبد العزيز، كرّم الناشطة عائشة الشبيلي بسبب تألقها في مسيرتها المهنية رغم أنها لم تدخل المسار التعليمي العادي

كتب فهمي الورغمي
قصة عائشة الشبيلي.. من هي السعودية الأمية التي بكت وأبكت العالم؟ (فيديو)
عائشة الشبيلي
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وطن- تحدثت الناشطة السعودية عائشة الشبيلي، صاحبة مركز للتدريب والتأهيل الحرفي في مجال تصميم وتصنيع الأثاث، عن تفاصيل تكريم الملك سلمان لها.

وكشفت في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عن حصولها على جائزة “اجفند” الدولية لمشاريع الأفراد، موضحة سر انهيارها بالبكاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

السعودية عائشة الشبيلي.. قصة كفاح ونجاح

ولفتت عائشة في تقرير أذاعه التلفزيون السعودي، إلى اللقاء الذي جمعها بالملك سلمان. وقالت: “كرمني الملك سلمان، وبعد ذلك حصلت على جائزة من “اجفند”، الأولى على مستوى العالم في القضاء على البطالة”.

وتحدثت عائشة الشبيلي عن بعض المعوقات التي واجهتها قبلها، والتي كان من الممكن أن تقف حائلًا بينها وبين استلام الجائزة.

وأوضحت أن كان من ضمن الشروط ألا تكون “أمية”، ولكنهم استثنوها من هذا الشرط عندما راسلتهم وحازت أعمالها على إعجابهم.

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انهارت بالبكاء في مقر الأمم المتحدة

قررت بعدها عائشة، أن تتعلم القراءة والكتابة، ووقفت وتحدثت في مقر الأمم المتحدة ممسكة بالورقة في يدها، وبدأت تقرأ، إلا أنها انهارت بالبكاء.

وكشفت عائشة عن سر بكاءها قائلة: بكيت وقالوا عني اني أبكيت العالم.

وتابعت: “أنا فعلا انهرت بالبكاء لأني وصلت لهذا المكان وهو الأول على العالم في القضاء على البطالة.”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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