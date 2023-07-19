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وطن- أظهرت دراسة حديثة أن هناك إجراء بسيط يمكن القيام به للتقليل من احتمالية التدهور المعرفي بنسبة 50% تقريبا.



من المقرر أن يتضاعف عدد حالات الخرف ثلاث مرات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 150 مليون بحلول عام 2050.

ومع عدم وجود علاج في الأفق، يستمر البحث في الكشف عن طرق وإجراءات وقائية يمكن أن تبقي العقل حادًا.

أجهزة السمع تقلل من خطر الإصابة الخرف

أوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية، والتي تحدثت عنها صحيفة إكسبرس البريطانية، أن أجهزة السمع يمكن أن تقلل من احتمالية التدهور المعرفي بنسبة 50% تقريبا، لدى المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.

ارتبطت الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر في السابق بفقدان السمع.

ومع ذلك، فإن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان فقدان السمع مجرد عرض أو سبب لحالة الدماغ.

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بالنظر إلى ما يقرب من 2000 مشارك كانوا عرضة لفقدان السمع والخرف، وجد فريق البحث أن أولئك الذين ارتدوا أجهزة السمع لمدة ثلاث سنوات قللوا من فرصهم في الإصابة بالخرف بنسبة 48 في المائة.

تراوحت أعمار المشاركين بين 70 و 84 عامًا وأكملوا اختبارات الوظيفة التنفيذية واللغة والذاكرة في بداية الدراسة ثم بعد ذلك بثلاث سنوات.

من جهته، قال البروفيسور بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز وكلية بلومبيرج للصحة العامة فرانك لين، إن هذه النتائج تقدم دليلا دامغا على أن علاج ضعف السمع هو أداة قوية لحماية الوظيفة الإدراكية في وقت لاحق من الحياة، وربما يؤخر تشخيص الخرف.

ومع وضع نتائج الدراسة في الاعتبار، أضاف العلماء أنه يمكن منع ما يصل إلى 8 في المائة من حالات الخرف عن طريق وقف فقدان السمع.

طرق أخرى لتقليل خطر الإصابة بالخرف

عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي للدماغ، توصي NHS بمراقبة تناولك للدهون المشبعة والملح والسكر.

علاوة على ذلك، يجب أداء 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية ذات النشاط البدني المعتدل على مدار الأسبوع والتفكير في الإقلاع عن التدخين.

