الفئات المستفيدة وشروط الانتفاع.. التفاصيل الكاملة لقانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان

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وطن- أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسوماً سلطانياً يقضي بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ونصّت مواده على أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون، خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

و نصّ المرسوم على العمل بأحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.

#عــاجل مرسوم سلطاني يقضي بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ونصّت مواده على أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى أن تصدر يستمر… pic.twitter.com/9YUM4kySQ2 — جريدة عمان – الرسمي (@OmanEPress) July 19, 2023

الفئات المستهدفة

1- منفعة كبار السن: تستهدف حوالي 167 ألف عماني ممن بلغوا أو تجاوزوا 60 سنة. مع العلم أن قيمة المنفعة ستتجاوز شهريا 115 ريالا لكل عماني.

2- منفعة الطفولة: تستهدف المنفعة حوالي مليون و290 ألف طفل عماني. يتقاضى كل منهم 10 ريالات شهريا حتى بلوغ الطفل سن 18.

3- منفعة الأيتام والأرامل: تستهدف الفئات التي تواجه مخاطر فقد المُعيل وتعطي الفارق بين معاشات التأمين الاجتماعي وقيمة المنفعة.

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قيمة المنفعة ستكون 80 ريالا كحد أقصى للأرملة، ومثلها لكل يتيم بحسب عدد الأخوة ووفاة كلا الوالدين أو أحدهما.

4- منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة: تستهدف الأفراد الذين تستدعي حالاتهم الرعاية ودعم الحركة. ستكون قيمة المنفعة 130 ريال شهريا.

5- منفعة دعم دخل الأسر: تعتمد على دراسة الدخل، موجهة لدعم الفئات الأقل دخلا والأقل فرصة في الكسب.

تساوي قيمة المنفعة الفارق بين الدخل المُستهدف (115 ريال للأسرة من فرد واحد وترتفع حسب أفراد الأسرة) ومداخيل الأسرة.

شروط الانتفاع

1- أن يكون الفرد أو الأسرة مواطنين في السلطة.

2- أن يكون المنتفع مقيما في سلطنة عمان.

3- شروط خاصة على حسب نوع المنفعة.

4-إمكانية الجمع بين منفعتين حسب ما حدده القانون في حالات خاصة.