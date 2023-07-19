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الشوري العُماني يقر مقترحا بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط بدلاً من السجن والغرامة في هذه المادة

تغليظ العقوبة على متعاطي المخدرات في عمان: الإعدام بدلاً من السجن والغرامة - تفاصيل القرار وردود الأفعال

كتب فهمي الورغمي
مجلس الشورى العماني
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وطن- أفادت وسائل إعلام عمانية بإقرار مجلس الشورى لمقترح يهدف لتغليظ العقوبة في إحدى مواد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

أقر مجلس الشورى مقترح بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط بدلا من السجن المؤبد والغرامة في إحدى مواد “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أقر مجلس الشورى مقترح بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط بدلا من السجن المؤبد والغرامة في إحدى مواد “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ووفقا لما نقلته منصة “أخبار سلطنة عمان” على “انستغرام“، فقد أقر مجلس الشورى مقترح بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط بدلا من السجن المؤبد والغرامة في إحدى مواد “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وقد اشاد الكثير من العمانيين بتشديد العقوبة على ما تم اقتراحه، مثنين على مجلس الشورى وقراره الحريص على حماية المجتمع العماني من هذه الآفة.

وفي هذا السياق، قال أحدهم: ” كفوووووو احلى قرار من الشورى ليكونو عبره والله يحفظ المسلمين”.

وقال آخر:”اول مره اسمع خبر حلو . بس لو تركزوا ع فئه التجار”.

ولفت آخر إلى أن ” من امن العقوبة اساء الادب قرار موفق”

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وقد وردت عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان في الفصل التاسع مادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (المعدل) بالمرسوم السلطاني رقم 23 لعام 2023، وفق ما ورد في مجلة “قانون” العمانية.

العقوبات الواردة في قانون مكافخة المخدرت

ووفقا لما ورد، تنص المادة (229) على أن كل شخص تاجر بالمخدرات أو حصل عليها بهدف إعطائها للغير بمقابل أو بدون مقابل بأي وسيلة كانت، يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تتراوح بين 300 إلى 500 ريال عماني، وتشدد عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان إلى السجن المؤبد وتتضاعف الغرامة (نص المادة 114) إذا أعطيت المخدرات إلى طفل دون 8 أعوام، أو لشخص أدمن المخدرات.

كما تنص المادة (230) على أن كل شخص اشترى أو حزن مواد مخدرة بنية الاستعمال الشخصي، يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى عامين، وغرامة من 50 إلى 500 ريال.

ووفقا للمادة (231) لا تنطبق عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان الموضحة في المادتين السابقتين على من حاز المخدرات بترخيص من السلطات للاستخدام الطبي المصرح به، أو تعاطاها بناء على وصفة خطية صادرة من طبيب مجاز ثقة.

عقوبة الاستخدم الشخصي دون الاتجار

نجد في كثير من أحوال قضايا تعاطي المخدرات أن الشخص يتحصل على المخدرات، بهدف الاستعمال الشخصي دون الإتجار بها، وهنا أيضًا تنطبق عليه عقوبة تتمثل في السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزداد على عامين، وغرامة تتراوح بين 500 إلى 3000 ريال؛ على الرغم أن المادة (30) أوردت الغرامة من 50 إلى 500 ريال، فإن المطبق في حال الاستعمال الشخصي يكون أعلى من ذلك، فالقانون العماني يرى تعاطي المخدرات جريمة مجتمعية لا فردية.

استبدال عقوبة الحبس بالعلاج في مصحة

كما يحق للمحكمة بدلًا عن عقوبة تعاطي المخدرات في سلطنة عمان بهدف الاستعمال الذاتي، أن تضع المدمن في حال ثبات إدمانه في إحدى مصحات التعافي من الإدمان أو علاجه في عيادة نفسية مختصة في هذا المرض، في حال أنه ضُبِط لأول مرة أو لم يسبق إيداعه في المصحة من قبل مرتين تنفيذًا لعقوبة سابقة، أو لم يفت على خروجه منها أكثر من 5 أعوام.

المصدرقانون العمانية ,انستجرام ، وطن

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