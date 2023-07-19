الخليفي يُوجه رسالة حادة لمبابي قبيل تحديد مصيره مع باريس

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وطن- وجه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رسالة حادة إلى نجمه الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي، خلال اجتماعه باللاعبين خلال تدريبات الفريق استعداداً لبدء الموسم المقبل.

وعاد الفرنسي مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان، الاثنين، للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الباريسي، بعد انتهاء فترة عطلته. عقب مشاركته الدولية مع ديوك فرنسا.

رسالة الخليفي لمبابي

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، اجتمع بكافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم داخل مقر تدريبات النادي الجديد، وأبلغهم بأن النادي أكبر من أي لاعب بما فيهم أنا. وهي بمثابة رسالة غير مباشرة إلى الفرنسي مبابي الذي لم يقرر مصيره في البقاء أو الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وبينت الصحيفة، القطري الخليفي لم يجتمع بشكل منفرد مع مبابي، لكنه متمسك بموقفه في التجديد أو رحيل اللاعب بمقابل مادي كبير في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

كما ويرغب النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل، من أجل الحصول على مكافأة الولاء والمقدرة. ب80 مليون يورو. بالإضافة إلى راتبه الشخصي وامتيازات أخرى.

الخليفي ومهلة مبابي

وبحسب تقارير صحفية أخرى، فقد أعطى رئيس باريس سان جيرمان مهلة لنجمه مبابي من أجل تحديد مصيره في البقاء أو الرحيل عن النادي. حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل تحديد أكبر استفادة مالية من بيع اللاعب هذا الصيف.

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كما وأشارت التقارير، بأن باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 200 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويعد نادي ريال مدريد أحد أبرز الأندية المتهمة بالتعاقد. مع مبابي، بالإضافة إلى أندية أوروبية أخرى لعل أبرزها ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية.

🚨 ليكيب | ناصر الخليفي للاعبي باريس سان جيرمان اليوم: " النادي أكبر من أي شخص هُنا ". pic.twitter.com/Jz29sqiHJ7 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 18, 2023

ولكن نادي ريال مدريد لم يوافق على دفع المبلغ الكبير. هذا الصيف من أجل التعاقد مع مبابي، مع انتظاره العام القادم للتوقيع معه بالمجان. وهو ما لا يريده إدارة نادي باريس سان جيرمان.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2025، إلا أن بند يتيح له الرحيل في صيف 2024 بالمجان. بعد رفض اللاعب الموافقة على تفعيل بند البقاء مع النادي، أي لموسم أخر.