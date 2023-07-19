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“الإرهابي”.. إسرائيليون يفاجئون إيتمار بن غفير في مظاهرات التعديلات القضائية (فيديو)

الاحتجاجات تتصاعد في إسرائيل: المتظاهرون يواجهون وزير الأمن القومي بالهتافات المنددة

كتب خالد الأحمد
مظاهرات التعديلات القضائية
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وطن- فاجئ متظاهرون إسرائيليون، وزير الأمن القومي لدى حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، بالهتاف ضده، فور وصوله إلى إحدى ساحات التظاهر ضد التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو، حالة من التوتر الشديد فور وصول بن غفير إلى مكان التظاهرة، وهو تحت حراسة مُشددة من قِبل قوات الاحتلال.

في حين باغت المتظاهرون، الوزير المتطرف بالهتاف ضده قائلين “إرهابي.. إرهابي”، وذلك بعدما كان قد حرض على انتهاج المزيد من العنف ضد المتظاهرين.

أزمة سياسية حادة في إسرائيل

وتعيش إسرائيل، على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، بعدما أشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة، ولم يقتصر الأمر على إثارة غضب الداخل، بل قوبل الأمر باعتراضات من الخارج، بما في ذلك من قِبل الولايات المتحدة.

وأمس الثلاثاء، أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا عند البورصة في “يوم الاضطرابات”، حيث يرى المحتجون، أن التعديلات التي ترغب حكومة نتنياهو في إقرارها تحد من استقلالية المحكمة العليا، فيما يحاجج نتنياهو بالزعم أن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.

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ويسعى الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد، للتصديق على التعديل الرئيسي قبل بداية العطلة الصيفية للكنيست في 30 يوليو/ تموز الجاري، في حين تواصل المعارضة تصعيد حملة الاحتجاجات المستمرة منذ نصف عام، بما في ذلك تهديد بعض جنود الاحتياط بعدم الامتثال للخدمة العسكرية.

وأكّد المتظاهرون أن الشرطة باتت أكثر عنفا بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ، الذي اتهم الجهاز القضائي بالتساهل مع المتظاهرين.

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
المصدرتويتر، وطن

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