هل صدر ضوء أخضر للإطاحة بالسيسي؟.. الإمارات كلمة السر (شاهد)

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وطن- بعد سنوات من النفاق والتأييد المطلق ـ بحسب وصف نشطاء ـ وجه السياسي والإعلامي المصري “معتز بالله عبد الفتاح” انتقادات ساخرة للسيسي عبر منصة “المشهد” الإماراتية، في خطوة أثارت الجدل وهو الذي لطالما اشتهر بتلميع صورة النظام وتمجيده طوال السنوات الماضية.

وقال معتز عبد الفتاح بنبرة ساخرة: “أنا زعلان منك يا ريس.. زعل اللي بيحب بلده وبيخاف عليها”.

وربط عبد الفتاح بين أجواء الانتخابات الرئاسية في مصر وتراجع الرئيس السنغالي عن الترشح لدورة ثالثة بعد احتجاجات شعبية ضده رفضت ترشحه.

معتز عبد الفتاح وسخرية مبطنة من النظام عبر منصة إماراتية

وتابع في إسقاط على المشهد المصري أن، السنغاليين خرجوا رافضين أن يترشح رئيسهم لمدة ثالثة.

واستدرك:” الشعب السنغالي رفض والرئيس السنغالي استجاب”.

"اللهم رئيس حسيس زي الرئيس السنغالي"..

معتز عبد الفتاح يوجه انتقادات ساخرة للسيسي عبر منصة إماراتية pic.twitter.com/fAZ53P1uZo — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 18, 2023

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وأضاف معتز عبد الفتاح بنبرة تساؤل: “نحن عندما ترفض شعوبنا أي شيء لماذا تشتعل الدنيا ويموت الناس وتقوم الثورات.. وحروب أهلية تندلع ومؤامرات خارجية يتم نسجها.”

وأردف بنبرة دعاء رأى فيها البعض سخرية مبطنة من الرئيس عبد الفتاح السيسي: “اللهم رئيس حسيس زي الرئيس السنغالي”.

وأثارت مهاجمة معتز عبد الفتاح، للنظام المصري ورئيسه السيسي ـ حتى لو بشكل مبطن ـ حسب وصف نشطاء، عبر منصة إماراتية (محطة المشهد)، الكثير من الجدل، وسط تساؤلات عن كيفية سماح الإمارات بهذا، والدلالات من وراء هذا الأمر.

وذهب البعض للزعم بأنه قد صدر ضوء أمريكي أخضر للإطاحة بالسيسي، الذي فشل في السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الدعم الخليجي الكبير والغير مسبوق الذي حظي به، الأمر الذي يخشى أن يتسبب في انفجار الوضع بمصر، ما قد يضر بمحيطها.

مرحلة ما بعد السيسي؟

في سياق آخر اعتبر السياسي المصري عمرو عبدالهادي، أن “كلام هشام قاسم وبجواره محمد أنور السادات عن الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي، واستعداد السيسى نفسه للمجهول، وإلا سيكون التغيير غير محمود العواقب في إشارة الى انقلاب عسكري هي الرؤية الامريكية بنسبة ١٠٠%.”

وتابع موضحا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”والنظام يعلم قرب عائلة السادات الى امريكا.. فالنظام نفسه استخدم جيهان السادات للترويج لاقناع امريكا ب ٣٠ يونية.”

كلام هشام قاسم وبجواره محمد انور السادات عن الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي واستعداد #السيسى نفسه للمجهول والا سيكون التغيير غير محمود العواقب في إشارة الى انقلاب عسكري هي الرؤية الامريكية بنسبة ١٠٠%

والنظام يعلم قرب عائلة السادات الى امريكا فالنظام نفسه استخدم جيهان السادات… — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) July 18, 2023

ديون مصر بالمليارات في عهد السيسي

وقبل أيام أيضا انتقد استاذ العلوم السياسية معتز بالله عبدالفتاح، زيادة معدلات الديون في عهد السيسي حتى باتت إمكانية تسديدها تحتاج لـ 48 عاماً إن لم يكن أكثر –كما قال-

ولفت إلى أن مصر تقترض مليار دولار في الشهر منذ تولي السيسي السلطة، وأوضح أن مصر اقترضت في عهد السيسي 120 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ومضى قائلاً: “إحنا كمصريين حاليين بنعيش على حساب أولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا الذين سيأتون من بعدنا”.

قانون الاستثمار

ولم يوفر عبد الفتاح انتقاد تأخر الحكومة المصرية في تعديل قانون الاستثمار لحلحلة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، معتبراً أن هذا التأخر هو السبب في هروب المستثمرين إلى دول مجاورة لمصر.

وروى عبد الفتاح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن منذ يومين عن تعديلات ثورية في قانون الاستثمار وأضاف لو أن هذه التعديلات حصلت منذ 10 سنوات أو حتى من 5 سنوات لما عانت مصر مما تعاني منه الآن.

“شوال مخروم”

وكشف عبد الفتاح أنه نصح السيسي بذلك قبل سنوات قبل أن يدعو الدول الأخرى والشركات الكبرى للاستثمار في مصر في رحلاته الخارجية بداية فترة حكمه، أن يضبط البيئة الاستثمارية في البلاد، وإلا سنكون كما قال مثل الذي يضع بضاعته في شوال مخروم فتقع من الناحية الثانية.