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تحذير حقيقي .. ماذا لو جرى اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو؟!

خضع لعملية زرع جهاز مراقبة نبض القلب تحت الجلد حيث يفحص الجهاز أيضا نشاط معدل ضربات القلب

كتب أنس السالم
تحذير من خطر اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو watanserb.com
بنيامين نتنياهو خضع لعملية زرع جهاز مراقبة نبض القلب تحت الجلد
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وطن – حذّر خبراء “سايبر” من احتمالية اختراق قاعدة بيانات الجهاز الذي زرع في جسد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لمراقبة حالته الصحية.

وأدخل نتنياهو صباح الأحد، للعلاج في غرفة القسطرة، حيث خضع لعملية زرع جهاز مراقبة نبض القلب تحت الجلد. حيث يفحص الجهاز أيضا نشاط معدل ضربات القلب.

وحذر الخبير “يارون كيسنر” ونائب رئيس شركة Silverfort الإلكترونية، من اختراق الجهاز الذي يراقب وينقل المعلومات حول الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.بحسب صحيفة “israelhayom

تعرض نتنياهو خلال تواجده في منزله في "قيسارية" إلى وعكة صحية
تعرض نتنياهو خلال تواجده في منزله في “قيسارية” إلى وعكة صحية

وقال: “الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله هو تجنب نشر التفاصيل حول الجهاز. بالتأكيد كان نشر صورة النموذج المحدد غير ضروري على الإطلاق”.

خطر اختراق الجهاز الذي زرع في جسد نتنياهو

وأوضحت شركة Silverfort الإلكترونية، أن “الخطر لا يقتصر على تسرب المعلومات”.

وقالت: “إذا كان هناك بالفعل جهاز مزروع تحت جلد رئيس الوزراء قادر على الاتصال بأجهزة خارجية. فهناك خطر أن تبحث العناصر المعادية عن نقاط الضعف في هذا الجهاز وتحاول اختراقها”.

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وأوضح “كيسنر”، أن “مثل هذا السيناريو له عدة عواقب محتملة، منها: (الوصول إلى المعلومات الطبية. والقدرة على تعطيل تشغيل الجهاز. الحصول على معلومات إضافية مثل الموقع)”.

وغادر نتنياهو، مستشفى “شيبا – تل هشومير” ظهر الأحد، بعدما خضع إلى فحوصات طبية إضافية، على إثر نقله إلى المستشفى بعد ظهر السبت.

وتعرض نتنياهو خلال تواجده في منزله في “قيسارية”، إلى وعكة صحية.

حيث زعم في تسجيل مصور أنه تعرض للوعكة بسبب ظهور أعراض الجفاف عليه، عقب استجمامه مع عائلته، الجمعة، تحت أشعة الشمس على شاطئ في بحيرة طبرية.

وبسبب الوضع الصحي لنتنياهو، تأجلت جلسة حكومته الأسبوعية التي كانت مقررة الأحد.

المصدرisraelhayom

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