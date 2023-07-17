بالسب والبصق.. اعتداء جديد على قساوسة القدس وانتقادات لصمت الفاتيكان (فيديو)

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وطن- نشرت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو يوثق اعتداء ارتكبه شابا يهوديا على اثنين من القساوسة في القدس المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو، شابا يهوديا وهو يسب اثنين من القساوسة ويبصق عليهما في مدينة القدس.

هذا فيديو نشرته اليوم قناة "13" الإسرائيلية. شاب يهودي يشتم ويبصق على إثنين من القساوسة في القدس المحتلة. اعتداءات اليهود على رجال الدين المسيحيين والكنائس والمقابر المسيحية ظاهرة يومية.

يتم توقيع الاعتداءات أحيانا بشعار "الموت للمسيحيين الكفار". الفاتيكان والغرب صمت مطبق. pic.twitter.com/1feescpLqg — د.صالح النعامي (@salehelnaami) July 16, 2023

ونشر هذا الفيديو الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، عبر حسابه بموقع تويتر، وقال معلقا: “اعتداءات اليهود على رجال الدين المسيحيين والكنائس والمقابر المسيحية ظاهرة يومية.. يتم توقيع الاعتداءات أحيانا بشعار الموت للمسيحيين الكفار”.

وانتقد النعامي في تغريدته، الصمت على هذه الاعتداءات من قِبل الغرب وتحديدا من الفاتيكان.

تصاعد الاعتداءات على المسيحيين وكنائسهم في القدس

وكانت تقارير عبرية، قد كشفت في وقت سابق، عن تصاعد اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، على المسيحيين وكنائسهم في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن عدد الاعتداءات العنيفة وأعمال تخريب ممتلكات المسيحيين والمؤسسات المسيحية في القدس قفزت منذ بداية السنة، موضحا أن رؤساء كنائس القدس يربطون ذلك بالأجواء السائدة في الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وبحسب مصادر كنسية، فإن شرطة الاحتلال لا تتعامل بجدية مع اعتداءات المستوطنين، كما أنها ترفض أن ترى في تراكم الأحداث العنيفة ظاهرة.

وهناك جزء صغير من الاعتداءات يتم الإبلاغ عنها للشرطة، في حين يعتبر عدد الاعتداءات الفعلي غير معروف.

اعتداءات سابقة ارتكبها متطرفون يهود

في وقت سابق أيضا، قال المركز الكنسي في القدس، وهي الجهة التي تنسق بين الطوائف المسيحية المختلفة، إن قسا أمرينيا تعرض للبصق من قِبل المتطرفين اليهود أكثر من 90 مرة في الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي.

كما ارتكب مستوطنون عملية تخريب في مقبرة للبروتستانت في جبل صهيون، وتسبب هذا التخريب في الإضرار بـ30 من شواهد القبور.

وبعد عشرة أيام، تمت كتابة عبارات تحمل شتائم على جدران دير الأرمن في البلدة القديمة وتم القيام بأعمال تخريب في دير الأرمن في معلوت بالجليل.

كما تم الاعتداء على شباب مسيحيين في حي الأرمن بالقدس، بجانب إلقاء مستوطنين يهود الكراسي على أشخاص كانوا يجلسون في مطعم للأرمن في البلدة القديمة.