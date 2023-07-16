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الهدهد

“دراجة كان يركبها سيدنا آدم”.. مترجم بعثة حج آسيوية يثير جدلا (فيديو)

مترجم بعثة حج آسيوية يثير جدلا بادعائه أن الدراجة الضخمة في جدة هي 'دراجة أبونا آدم

كتب فهمي الورغمي
دراجة أبونا آدم
دراجة أبونا آدم معلم محلي تم بناؤه في الثمانينات في جدة
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وطن – أثار مُترجم على متن حافلة تُقل بعثة حجيج آسيوية، انتقادات واسعة ضدة بعد انتشار مقطع فيديو وثّق تأكيده للبعثة المذكورة أن الدراجة الضخمة الموجودة في قلب مدينة جدة السعودية، هي في الواقع “دراجة أبونا آدم” عليه السلام.

وحسب ما يظهر في الفيديو، يبدو أن المُترجم كان يُمازح بعثة الحجيج الذين بدت ملامح الاستغراب والحيرة بادية على وجوههم، فيما كأنهم صدّقوا ما سمعوا من المترجم، الذي كان يوضح لهم ما استعصى على فهمهم من اللغة العربية والثقافة السعودية إلى لغتهم وثقافتهم المحلية.

وللإشارة في مزحة المترجم المُرافق للحجيج ليست من اختراعه الخاص أو من وحي خياله كما ورد في تعليقات كثيرة مرافقة للمقطع الفيديو المشار له خلال حديثه عن الدراجة.

دراجة “أبونا آدم” تثير دهشة الحجيج

وجد المترجم نفسه أمام اتهامات خطيرة ليس أقلها الإساءة إلى النبي آدم عليه السلام، في الوقت الذي أكد آخرون أن حديثه نابع من حسّ الدعابة خاصته، وأنه أساساً لم يقم سوى بـ “إعادة تكرار” نكتة رائجة في السعودية والمنطقة العربية حول تلك الدراجة الضحمة التي أصبحت علامة شهيرة تميز أحد ميادين المملكة.

ودراجة أو “سيكل أبونا آدم”، هي معلم محلي في مدينة جدة تم بناؤه مطلع الثمانينات ضمن خطط التهئية العمرانية بالمدينة، ولم يكن المشروع يتعلق بأي نوع من التصورات الدينية.

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عدا أن المشرفين على تنفيذه أرادو مجسماً فريدا من نوعه ويكون أمثاله قلة بالعالم، وهو بالفعل ما حدث فتلك الدراجة واحدة من أكبر مجسمات الدراجات حول العام.

ويرتبط سكان جدة بهذه الدراجة، بعلاقة حب قديمة ورويت عنها الكثير من القصص، من أشهرها ما أطلقه الكوميدي المصري عادل إمام أثناء مشاهدته للدراجة، اسم “دراجة أبونا آدم” قالها مازحاً خلال زيارته جدة عام 1994، حسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية.

إلا أن نجم الكوميديا العربي لم يكن يظن أن يشتهر هذا الاسم ويصل إلى خارج المملكة ويصبح موقعاً سياحياً يجذب الكثير من زوار جدة لمشاهدتها والتقاط الصور بجانبها.

دراجة أبونا آدم
عادل إمام أول من أطلق نكتة “دراجة ابونا آدم” على هذا المعلم في جدة

اللافت في الاسم الذي أطلقه عادم إمام، أن بعض الحجاج والمعتمرين صدقوه ظناً منهم أنها بالفعل دراجة “أبونا آدم” ليتحول ميدان الدراجة خلال موسم الحج، منذ التسعينات، إلى ما يشبه المزار من آلاف الحجاج ويلتقطون بجانبه الصور التذكارية.

مصمم الدراجة يعلق

ونشر ناشط بتويتر يدعى “شريف حجازي” هذا المقطع، وزعم أنه هو من صمم هذا المجسم للدراجة الضخمة في السعودية.

وقال “حجازي” الذي يُعرف نفسه بأنه مهندس يعمل في السعودية ويمتلك شركة مقاولات:”فخور بأنني كنت المقاول الذي صنع هذه الدراجة بعقد مباشر مع أمانة جدة.”

المصدرعكاظ + تويتر - رصد وتحرير وطن

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