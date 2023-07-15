وضع نتنياهو الصحي.. شاهد لحظة نقله للمستشفى بشكل عاجل (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى بشكل عاجل جراء تعرضه لوعكة صحية.

ومن جانبها ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن “نتنياهو” اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى.

وقالت القناة إنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى مشفى الطوارئ.

تفاصيل نقل نتنياهو للمستشفى ووضعه الصحي

وتداولت وسائل الإعلام العبرية مقاطع مصورة، وثقت لحظة تحرك موكب نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بإعياء شديد وتعب.

موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو في طريقه إلى مستشفى شيبا – تل هشومير في مدينة رمات غان pic.twitter.com/3730AUYxQF — مكان الأخبار (@News_Makan) July 15, 2023

مكتب رئاسة وزراء إسرائيل وبعد تداول خبر نقله للمستشفى، قال إن نتنياهو في حالة جيدة بعد نقله إلى المستشفى.

- Advertisement -

حيث تم نقله إلى غرفة الطوارئ بمستشفى “شيبا” بمدينة رمات غان، بحسب بيان مكتبه، الذي أكد أن حالته جيدة ويخضع الآن لتقييم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “نتنياهو لم يتم تخديره، ولا حديث عن نقل للسلطة بعد نقله إلى المستشفى”.

وعاد بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، لمنصب رئيس وزراء إسرائيل مجددا في 29 ديسمبر 2022.

وكان قد شغل ذات المنصب منذ 2009 وحتى 2021، وسابقًا منذ 1996 وحتى 1999، ويُعد صاحب أطول مدة كرئيس حكومة في تاريخ دولة الاحتلال.