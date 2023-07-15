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كابوس تخشاه إسرائيل .. كتائب القسام في جنين تكشف عن عبوة خارقة للدروع (شاهد)

استخدمت المقاومة الفلسطينية بشكل ملحوظ العبوات الناسفة محلية الصنع في استهداف آليات الاحتلال

كتب أنس السالم
كتائب القسام في جنين تعلن إدخال عبوة شواظ 1 الخارقة للدروع للخدمة
كتائب القسام في جنين تعلن إدخال عبوة شواظ 1 الخارقة للدروع للخدمة
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وطن – أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن إدخال عبوة ناسفة من طراز “شواظ 1” الخارقة للدروع إلى الخدمة، في جنين بعد تصنيعها محلياً.

وبثت كتائب القسام، مقطع فيديو لأحد عناصرها مستعرضاً، العبوة الجديدة. وكشفت عن أنها استعملتها بتفجير آليات إسرائيلية محققة دماراً كبيراً بها، خلال العدوان على جنين مؤخراً.

وعبّرت أوساط اسرائيلية عن قلقها من استخدام المقاومة الفلسطينية، عبوات ناسفة متطورة، في استهداف آليات الجيش الإسرائيلي، خلال تنفيذها عمليات عسكرية في الضفة، تحديداً في جنين ونابلس.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين، أعلنت المقاومة، تفجير العشرات من العبوات الناسفة محلية الصنع في آليات وجرافات الاحتلال الاسرائيلي، على مدار يوميْ العدوان، ما أدى لمقتل جندي. وفق الاعترافات الاسرائيلية

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته، ضبطت كميات من العبوات الناسفة محلية الصنع، خلال العدوان في جنين .

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وشهدت جنين، قبل العدوان الاخير بأيامٍ قليلة، تنفيذ كمين محكم، نفذته كتيبة جنين، عبر تفجير عبوة ناسفة كبيرة الحجم بآلية الفهد المصفحة. وأوقع الكمين 7 إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

تفجير مدرعة الفهد في جنين
تفجير مدرعة الفهد في جنين

تجميد عمليات جيش الاحتلال في جنين 

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين أن حكومة بنيامين نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش وجهاز المخابرات “الشاباك” بتجميد العمليات العسكرية في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن ذلك جاء بعد حوار جرى في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تم الاتفاق خلاله على تجميد إسرائيل عملياتها العسكرية في أقرب وقت.

تجميد عمليات جيش الاحتلال في جنين 
من تواجد جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين خلال العدوان الأخير

وأضافت القناة أنه تم الاتفاق على أن تقتصر عمليات إسرائيل على من تسميهم “القنبلة الموقوتة”. وذلك من أجل منح أجهزة الأمن الفلسطينية فرصة لاستعادة سيطرتها التي فقدتها على منطقة جنين.

وكشفت القناة عن رفض الجيش هذا الموقف. وشكك في قدرة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها.وفق “الجزيرة

المصدررصد وطن (تويتر) + الجزيرة

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