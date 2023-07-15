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رياضة

فسخ عقده مع النادي.. رحيل أشرف بن شرقي عن الجزيرة الإماراتي

الزمالك يرغب في استعادة خدمات المغربي بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي

كتب فارس أبو شيحة
رحيل أشرف بن شرقي
رحيل أشرف بن شرقي
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وطن-  أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، الجمعة، رحيل أشرف بن شرقي 28 عاماً، المهاجم المغربي الدولي عن صفوف النادي هذا الصيف، بعد فسخ تعاقده مع إدارة الفريق بالتراضي.

وجاء في بيان نادي الجزيرة الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بشأن رحيل نجمع المغربي بن شرقي، ” شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبو ظبي… تمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم”.

رحيل أشرف بن شرقي عن الجزيرة الإماراتي

وكان المغربي بن شرقي قد وقع مع نادي الجزيرة الإماراتي. قادماً من صفوف نادي الزمالك المصري في عام 2022، لمدة موسمين كاملين، إلا أنه تم فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي.

ولم يعرف بعد الوجهة القادمة للنجم المغربي بن شرقي، التي سينضم إليها في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، لكن تقارير تحدثت عن سعي نادي الزمالك إلى استعادة خدمات اللاعب الذي سبق وأن ارتدى قميص الفارس الأبيض خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2022.

من هو اللاعب أشرف بن شرقي؟!

أشرف بن شرقي، لاعب كرة قدم مغربي الجنسية، من مواليد شهر سبتمبر عام 1994، يلعب في مركز الجناح أو الوسط الهجومي.

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بدأ مشواره الكروي مع نادي المغرب الفاسي عام 2014، ليوقع بعدها مع الوداد البيضاوي عام 2016، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي الهلال السعودي في عام 2018. لينضم بعدها إلى نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم وحيد.

كما وفي عام 2019 تعاقد نادي الزمالك مع المغربي بن شرقي، قادماً من صفوف الهلال السعودي. ليرحل بعدها عن صفوفه في عام 2022 إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وخلال مسيرته الكروية توج بالعديد من الألقاب على مستوى الأندية المختلفة التي لعب في صفوفها، لعل أبرزها دوري أبطال أفريقيا  والدوري المصري مرتين. وكأس مصر مرتين والسوبر المصري والأفريقي مرة واحدة.

أشرف بن شرقي المغربي
أشرف بن شرقي المغربي

كما وتوج بالدوري السعودي للمحترفين (روشن)، مع نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي).

ومن الجدير بالذكر بأن عقد بن شرقي سينتهي. مع الجزيرة الإماراتي في صيف 2024، إلا أن النادي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب هذا الصيف بالتراضي.

المصدروطن + نادي الجزيرة الإماراتي تويتر

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