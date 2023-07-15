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تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

التحديات المتزايدة بسبب الجفاف والحرارة الشديدة في العراق

كتب فهمي الورغمي
جفاف الأنهار في العراق
جفاف الأنهار في العراق مع درجات حرارة مرتفعة وتغيرات مناخية كبيرة
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وطن – مع درجات الحرارة الحارقة وانقطاع التيار الكهربائي، يبرد وسام عابد من صيف بغداد القاسي بالسباحة في نهر دجلة، لكن مع جفاف الأنهار العراقية، أصبحت هواية التسلية القديمة مهددة بشكل كبير.

فبالقرب من جسر يربط شرق المدينة بالغرب، وقف عابد في منتصف النهر ، لكن المياه لم تصل إلا إلى خصره، ويقول الرجل البالغ من العمر 37 عاما: “أعيش هنا في الأعظمية مثلما كان جدي قبلي.. عاما بعد عام تزداد حالة المياه سوءا.”

خاض عابد في المياه حتى منتصف النهر القديم ، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، وقال إنه يأتي إلى نهر دجلة “للتمتع والحيوية”.

الصيف في العراق هو مثال رئيسي على تقارب الأزمات المتعددة التي تثقل كاهل حياة المواطنين، والتي تشمل انهيار قطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة بجانب النقص الحاد في المياه، وفق موقع “المونيتور“.

تغير المناخ في العراق
العراق من أكثر البلدان تأثيرا بالتغيرات المناخية

وتقول الأمم المتحدة، إن العراق من أكثر خمس دول في العالم تأثرت ببعض آثار تغير المناخ.

وفي أجزاء من بغداد، التي يقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة ، لا تزال المياه عميقة بما يكفي للشباب للاستمتاع بالغوص في المياه من أكوام من الطوب. لكن في أماكن أخرى ، تبرز جزر جديدة من الأرض من وسط النهر.

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قال عابد ، موظف حكومي في وزارة الكهرباء: “في المساء عندما نعود إلى منازلنا ، لا توجد مياه ولا كهرباء.. في الليلة الماضية، جئت لأسبح في النهر في الساعة الواحدة صباحًا قبل أن أعود إلى المنزل”.

النقص الدوري في الكهرباء

بالإضافة إلى انخفاض مستويات هطول الأمطار، تقول السلطات العراقية إن بناء السدود من قبل تركيا وإيران قد أثر على حجم المياه التي تجري في الأنهار عبر العراق.

وبعد عقود من الصراع والعقوبات الدولية، يعتمد العراق الغني بالنفط على واردات الغاز الإيراني لثلث احتياجاته من الطاقة، كما أنه يعاني من الفساد المستشري ومن بنية تحتية متداعية.

جفاف الأنهار في العراق
جفت الأنهار في العراق بسبب انخفاض مستويات هطول الأمطار والسدود التي تبنيها العراق وإيران على نهري دجلة وإيران

يمكن أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم، لكن في كل صيف عندما يرتفع مقياس الحرارة ، تزداد إمدادات الكهرباء العامة سوءًا.

وبعض الأسر تكون قادرة على تحمل تكاليف ربط منازلهم بمولدات الأحياء للتعويض عن نقص الإمدادات، لكن للتخلص من انقطاع التيار الكهربائي، ستحتاج محطات الطاقة العراقية إلى إنتاج أكثر من 32 ألف ميغاواط يوميًا ، وفقًا للسلطات.

هذا العام، وللمرة الأولى، أنتج العراق 26000 ميغاواط يوميًا في المتوسط ​​حتى بداية يوليو عندما انخفض الإنتاج بسبب قيام إيران بإغلاق صنابير الغاز بأكثر من 11 مليار يورو من الفواتير غير المسددة.

وقالت وزارة الكهرباء، الجمعة، إنه تم التوصل إلى اتفاق وتحسن إنتاج الكهرباء ليتجاوز 24 ألف ميغاواط.

نقص حاد في المياه

والأسبوع الأول من شهر يوليو كان الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، في حين شهد الأسبوع في نهايته أجواء شديدة الحرارة.

ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية يوم السبت في بغداد و 50 درجة في البصرة في أقصى الجنوب ، بحسب خدمة الأرصاد الجوية في البلاد.

ارتفاع الحرارة
ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالعراق بسبب تأثير القبة الحرارية

في صيف عام 2022، كان منسوب مياه نهر دجلة منخفضًا جدًا في بغداد لدرجة أن وكالة فرانس برس صورت شبابًا يلعبون الكرة الطائرة في وسط النهر.

في ذلك الوقت ، عزت وزارة الموارد المائية ذلك إلى “الرواسب الرملية” التي لم تعد تُنقل في اتجاه مجرى النهر وبدلاً من ذلك تتراكم في قاع النهر.

ينحدر طه عدي من عائلة صيادين، ولدعم أسرته، يقدم الآن رحلات بحرية بالقارب ويقوم بوظائف غريبة، لكنه يقول: “لا يوجد ماء.. على مدى العامين الماضيين ، تفاقم الجفاف”.

وأضاف عدي أنه يتذكر وقتًا كان فيه منسوب المياه في الأعظمية مرتفعًا لدرجة أنه وصل إلى درجات سلم منزل عائلته، وتابع: “اعتاد أبي وأعمامي على إخباري كيف ربطوا قاربهم بالقرب من المنزل”.

وأضاف أنه الآن يمكن للناس عبور النهر سيرا على الأقدام من ضفة إلى أخرى في مناطق معينة.ابل، يوجه الحوثيون اتهاما للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض، بأنه المسؤول عن تردي الأوضاع من جراء ما يسميه الحوثيون “حصارا” يفرضه التحالف ضد اليمن شعبه.

وبرزت في الخطاب الإعلامي للحوثيين، في الفترة الأخيرة، لغة تهديد ضد التحالف السعودي، عبر شن عمليات عسكرية في العمق السعودي حال استمرار الحصار.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن

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