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أردوغان يعول على أموال الخليج .. ماذا قال عن جولته الفارقة بالمنطقة؟!

الحكومة التركية أطلقت قبل الجولة حملة كبيرة لجذب الأموال الخليجية إلى تركيا وسط أزمة العملات الأجنبية الحادة في تركيا

كتب خالد السعدي
رجب طيب أردوغان ومحمد بن سلمان watanserb.com
رجب طيب أردوغان يستقبل محمد بن سلمان بالمجمع الرئاسي في أنقرة (22 يونيو 2022)
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وطن – قبيل جولته الخليجية التي تبدأ يوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ دول الخليج مستعدة لزيادة استثماراتها بشكل جدي في تركيا، حيث تكثف الحكومة التركية جهودها لتخفيف أزمة العملات الأجنبية.

ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية وقطر والإمارات في رحلة تبدأ يوم الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء.

وفي طريق عودته إلى تركيا من القمة السنوية لحلف الناتو في العاصمة الليتوانية، أكد أردوغان مجددًا أمله، في تعزيز علاقات بلاده في جميع المجالات مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة خلال زيارته للمنطقة الأسبوع المقبل.

في طريق عودته إلى تركيا من القمة السنوية لحلف الناتو أكد أردوغان على تعزيز علاقات تركيا بدول الخليج
خلال مشاركة أردوغان في قمة السنوية لحلف الناتو

وقال الرئيس التركي: “خلال زيارتنا، ستتاح لنا الفرصة لمتابعة الدعم الذي ستقدمه هذه الدول لتركيا شخصيًا”.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: “لقد أعربوا بالفعل عن استعدادهم للقيام باستثمارات جادة في تركيا خلال اتصالاتي السابقة”.

وأضاف: “آمل أن ننتهي من ذلك خلال هذه الزيارة. قد تكون هذه الاستثمارات في [تركيا] أو ربما في السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة“.

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وستكون جولة أردوغان الخليجية أول زيارة إقليمية له بعد إعادة انتخابه في مايو.

قبل الجولة، أطلقت الحكومة التركية حملة كبيرة لجذب الأموال الخليجية إلى تركيا وسط أزمة العملات الأجنبية الحادة في تركيا، وفق موقع المونيتور.

مباحثات وزارية تمهّد للزيارة

وفي محاولة لوضع الأساس قبل جولة أردوغان في البلاد، سافر وزير المالية التركي محمد شيمشيك يوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأخيرة في جولته الخليجية، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان عقب اجتماعه مع شيمشك في الرياض مساء الأربعاء، إن الوزيرين ناقشا سبل زيادة التعاون الاقتصادي والمالي بين تركيا والسعودية.

وكتب على تويتر: “ناقشنا أساليب وفرص التعاون ومجالات تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين الصديقين”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى وزير التجارة التركي عمر بولات أيضًا، وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في إسطنبول على هامش منتدى أعمال تركي سعودي.

وزير التجارة التركي عمر بولات يستقبل ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي
وزير التجارة التركي عمر بولات يستقبل ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي

وقال بولات في خطابه أمام رجال الأعمال الأتراك والسعوديين، إن البلدين يتطلعان إلى زيادة حجم التجارة بينهما إلى عشرة مليارات دولار، علما بأن حجم التجارة يبلغ حاليا ستة مليارات دولار.

من جانبها، أفادت وكالة “الأناضول” التركية الحكومية، بأنه تم توقيع أكثر من 12 صفقة بين شركات تركية وسعودية على هامش منتدى الأعمال.

ويشهد الاقتصاد التركي أزمة حادة تتمثل في ارتفاع نسبة التضخم وتراجع سعر العملة المحلية، في حين كان أردوغان قد تعهّد في حملته الانتخابية الأخيرة، بتحسين الواقع الاقتصادي، عبر تقليل معدلات البطالة، واستقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم.

المصدرالمونيتور

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