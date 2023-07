أردوغان يعول على أموال الخليج .. ماذا قال عن جولته الفارقة بالمنطقة؟!

- Advertisement -

وطن – قبيل جولته الخليجية التي تبدأ يوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ دول الخليج مستعدة لزيادة استثماراتها بشكل جدي في تركيا، حيث تكثف الحكومة التركية جهودها لتخفيف أزمة العملات الأجنبية.

ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية وقطر والإمارات في رحلة تبدأ يوم الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء.

وفي طريق عودته إلى تركيا من القمة السنوية لحلف الناتو في العاصمة الليتوانية، أكد أردوغان مجددًا أمله، في تعزيز علاقات بلاده في جميع المجالات مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة خلال زيارته للمنطقة الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس التركي: “خلال زيارتنا، ستتاح لنا الفرصة لمتابعة الدعم الذي ستقدمه هذه الدول لتركيا شخصيًا”.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: “لقد أعربوا بالفعل عن استعدادهم للقيام باستثمارات جادة في تركيا خلال اتصالاتي السابقة”.

وأضاف: “آمل أن ننتهي من ذلك خلال هذه الزيارة. قد تكون هذه الاستثمارات في [تركيا] أو ربما في السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة“.

وستكون جولة أردوغان الخليجية أول زيارة إقليمية له بعد إعادة انتخابه في مايو.

قبل الجولة، أطلقت الحكومة التركية حملة كبيرة لجذب الأموال الخليجية إلى تركيا وسط أزمة العملات الأجنبية الحادة في تركيا، وفق موقع المونيتور.

وفي محاولة لوضع الأساس قبل جولة أردوغان في البلاد، سافر وزير المالية التركي محمد شيمشيك يوم الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأخيرة في جولته الخليجية، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان عقب اجتماعه مع شيمشك في الرياض مساء الأربعاء، إن الوزيرين ناقشا سبل زيادة التعاون الاقتصادي والمالي بين تركيا والسعودية.

وكتب على تويتر: “ناقشنا أساليب وفرص التعاون ومجالات تطوير العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين الصديقين”.

Today, I was pleased to meet with HE the Turkish Minister of Treasury and Finance, Mehmet Simsek, who led the Turkish delegation visiting #Saudi_Arabia. We discussed aspects of cooperation and ways to enhance financial and economic relations between our countries. pic.twitter.com/ocuo1JrHPF

— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) July 12, 2023