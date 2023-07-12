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ملكة جمال السعودية تستعرض جسدها بإيحاءات جنسية.. قلدت ميا خليفة وزعلانة من “عنتر”! (شاهد)

رومي القحطاني نشرت صورة جريئة لها تجمعها بشقيقاتها بفساتين أشبه بقمصان النوم

كتب سالم حنفي
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
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وطن- واصلت ملكة جمال السعودية لعام 2021 رومي القحطاني إثارة الجدل بعد ظهورها الجريء مستعرضة جسدها أمام الكاميرات.

ونشرت رومي القحطاني مجموعة من الفديوهات عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام” تستعرض فيه جمال جسدها لمتابعيها.

وظهرت رومي القحطاني مرتدية فستان أسود مفتوح بالكاد ستر صدرها من الأمام، في حين كشف عن ظهرها بشكل شبه كامل حتى مؤخرتها.

تقليد ميا خليفة

كما حاولت ملكة جمال السعودية وضع لمسة من الإغراء على إطلالتها في بثها المباشر مع المتابعبن بارتداء نظارة كبيرة، كتلك التي ترتديها الممثلة الإباحية المعتزلة، الأمريكية من أصل لبناني، ميا خليفة، مع قيامها بالاستدارة وتحريك كتفها ببطء للفت الأنظار إليها.

إيحاءات على أنغام أغنية الفور كاتس

وفي فيديو آخر نشرته رومي القحطاني، ظهرت ملكة جمال السعودية وهي ترتدي نفس الزي داخل سيارتها وهي تتجول في شورع المملكة.

وظهرت رومي القحطاني وهي تتراقص على أنغام أغنية “الفور كاتس” اللبنانية “عنتر” والتي لم تخل من إيحاءات جنسية واضحة.

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رومي القحطاني مع شقيقاتها بفساتين أشبه بقمصان النوم

وكانت رومي القحطاني قد صدمت متابعيها على مواقع التواصل بنشرها صورة جريئة تجمعها مع شقيقاتها.

ونشرت ملكة جمال السعودية صورة مع شقيقيتها وهن يرتدين فساتين جريئة أشبه بقمصان النوم.

وظهرت رومي القحطاني فستاناً قصيراً باللون الزهري، تميز بفتحة صدر على شكل حرف (V)، بينما ارتدت شقيقتيها، فساتين باللونين الأصفر والأسود، أشبه بقمصان النوم.

رومي القحطاني
رومي القحطاني
رومي القحطاني مع شقيقاتها بفساتين
رومي القحطاني مع شقيقاتها بفساتين
رومي القحطاني مع شقيقاتها بفساتين أشبه بقمصان النوم
رومي القحطاني مع شقيقاتها بفساتين أشبه بقمصان النوم
المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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