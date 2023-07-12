الأربعاء, يوليو 12, 2023
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صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

استخدمت شركة الإعلام "Buzzfeed" الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور لما ستبدو عليه الدمية ذات الشهرة العالمية من 194 دولة مختلفة

كتب باسل سيد
صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟
باربي الجديدة
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وطن- أثارت مجموعة الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تصور شخصيات باربي من دول في الشرق الأوسط وحول العالم، حالة واسعة من الجدل.

واستخدمت شركة الإعلام “Buzzfeed”، الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج صور لما ستبدو عليه الدمية ذات الشهرة العالمية من 194 دولة مختلفة.

وفي حين أشاد البعض بالصور، لجأ العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لوصف الصور بأنها غير مناسبة ثقافيًا، ومغسولة باللون الأبيض، وتديم الاستعارات العنصرية.

وقال أحد النشطاء: “5000 سنة من الحضارة وكل الضجيج السياحي، الصورة الوحيدة التي يمكن أن تولدها منظمة العفو الدولية كانت باربي لبنانية تقف فوق الأنقاض؟ حتى الذكاء الاصطناعي لا يشتري قصة الانتعاش الاقتصادي”.

وأشار مغرد آخر إلى انفجار عام 2020 الذي دمر جزءًا كبيرًا من بيروت وخلف مئات القتلى، وقال: “ما زلت غير مفضِّل لـbuzzfeedusa لنشر مثل هذه الصورة ذات النغمة الصماء لصدمة 4 أغسطس”، وفق موقع ميدل آيست آي.

ولفت العديد من المستخدمين، إلى أن الدمى التي تصور دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت غير دقيقة ثقافيًا أو تصور ببساطة صورًا نمطية.

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وكانت باربي من قطر والكويت ترتدي الملابس الرجالية التقليدية، بينما كانت باربي اللبنانية تقف بين الأنقاض.

وأبرز البعض أيضًا أن تصوير منظمة العفو الدولية لباربي في “دول ما بعد الاستعمار”، لم يتم تمثيل ثقافاتهم الأصلية في الصور.

باربي الجديدة
باربي الجديدة

كما أدى تصوير باربي المصرية إلى إحياء الجدل حول المركزية الإفريقية، حيث جادل الكثيرون حول اختيار الذكاء الاصطناعي للون البشرة، على الرغم من أن بعض المصريين دافعوا عن هذا التصوير.

في هذه الأثناء، شعر المستخدمون الآخرون بالحيرة من باربي في جنوب السودان، حيث شارك أحد مستخدمي تويتر لقطة شاشة لباربي في جنوب السودان وهي تحمل مسدسًا.

وقال هذا الناشط: “لقد كان الذكاء الاصطناعي دائمًا عنصريًا وينشر الصور النمطية ، كن على دراية كبيرة به”.

ويبدو أنه تم استبدال الصورة منذ ذلك الحين على موقع Buzzfeed الإلكتروني.

وينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي، الصور من خلال العمل مع البيانات المكتسبة التي تم تدريبهم عليها. وباستخدام تحليل العوامل والخصائص المختلفة، تخلق برامج الذكاء الاصطناعي صورًا جديدة.

ومع ذلك ، سارع المستخدمون إلى الإشارة إلى وجود دمى باربي من جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة Buzzfeed، إنه فيما يتعلق بباربي جنوب السودان على الأقل، فقد تم تغيير الصورة لأنها لم تلتزم بمعايير التحرير.

وأشار معجبو باربي أيضًا إلى الدمى الأخرى وتمثيلات باربي التي كان من الممكن استخدامها بدلاً من تلك المستخدمة في مقالة Buzzfeed.

ومع اقتراب موعد إطلاق فيلم باربي في 21 يوليو ، انتقل الناس إلى الإنترنت لنشر الأزياء والصور والأغاني المستوحاة من الدمية ذات الشهرة العالمية.

المصدرموقع ميدل آيست آي، رصد وتحرير وطن

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