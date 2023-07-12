الأربعاء, يوليو 12, 2023
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رجل يقطع عضوه الذكري بسبب “أصوات في رأسه” طلبت ذلك وإلا فسيواجه عواقب وخيمة!

الرجل الذي توقف عن تناول دوائه لم يذهب إلى المستشفى إلا بعد 16 ساعة من بتر نفسه!

كتب أنس السالم
رجل يقطع عضوه الذكري
ذهب الرجل إلى المستشفى بعد 16 ساعة من قطع عضوه الذكري (صورة تعبيرية)
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وطن– أقدم رجل مصاب بالإنفصام في الهند ويبلغ من العمر (52 عامًا)، على قطع عضوه الذكري، بسكين مطبخ، “بعد أن حذرته أصوات في رأسه من أنه سيواجه عواقب وخيمة إذا لم يفعل”.

والصادم في الموضوع، أنّ الرجل “المجهول الهوية”، ذهب إلى المستشفى بعد 16 ساعة من قطع عضوه الذكري.

وقال مسعفون إن الرجل “ليس لديه نية انتحارية”، لكنّه توقف عن تناول دوائه حيث يعاني مرض الإنفصام.

ومع ذلك، فقد عزا تصرفه “إلى أصوات في رأسه طلبت منه قطع قضيبه وإلا سيواجه عواقب وخيمة”.

قال الأطباء، إن جلد “كيس الصفن” قد أزيل من جذر القضيب. بينما سارع المسعفون إلى إجراء عملية جراحية للرجل لتنظيف جرحه.وفق “ديلي ميل” البريطانية

رجل يقطع عضوه الذكري في الهند
سارع المسعفون إلى إجراء عملية جراحية للرجل لتنظيف جرحه بعد قطع عضوه الذكري

بعد سبعة أيام في المستشفى، خرج الرجل، ولم يبلغ عن أي مضاعفات أخرى وتمكن من التبول.

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وقال مسعفون إنه بعد 20 يوما من العملية تبين أن “الجذع كان يتعافى بشكل جيد”.

لم يبلغ عن أي مضاعفات أخرى وتمكن من التبول.

ووفق الاطباء، فإن بتر العضو الذكري “شكل نادر من إيذاء النفس الجسدي الذي ينبع من الشذوذ النفسي”.

وعادة ما يعاني المرضى الذين يقومون بمثل هذا العمل من اضطرابات نفسية أو هلوسة أو تعاطي المخدرات.

يمكن للأطباء إعادة توصيل القضيب إذا تم الحفاظ عليه جيدًا، وتم تقديمه مبكرًا ولم يكن الجرح ملوثًا أو مشوهًا.

يمكن للأشخاص الذين خضعوا لعملية إعادة ربط ناجحة التبول بشكل طبيعي ويمكنهم حتى تحقيق الانتصاب بعد ذلك -في بعض الحالات-.

ولم يكشف التقرير عن موعد الحادث. كما لم يكشف الأطباء عن مقدار الدم الذي فقده الرجل، ولا كيف أوقف النزيف.

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