الأربعاء, يوليو 12, 2023
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تفاعل وسخرية من شاب سعودي دعا مواطني بلاده للتعلم من المصريين (فيديو)

تفاعل واسع مع نصائح شاب سعودي حول الاستفادة من المصريين

كتب خالد السعدي
التعلم من المصريين
شاب سعودي ينصح فيه مواطني بلاده بالاستفادة من الموظفين المصريين
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وطن – أثير تفاعل كبير، مع فيديو لشاب سعودي ينصح فيه مواطني بلاده بالاستفادة من الموظفين المصريين واعتبارهم معلمين لهم.

وقال الشاب السعودي في مقطع الفيديو: “معروف إن المصري بياع كلام.. شعب غريب وليس له كتالوج.. لما تسمع المصري بيبيع الهواء صدّقه”.

وأضاف أنّ هذا الأمر يثبت أن المصري لديه مهارة ليست متوفرة لدى الكثير من السعوديين، داعيا كل مواطن سعودي يعمل مع موظف مصري ألا يعتبره زميله، لكن يجب أن يتعامل معه على أنه أستاذه ومعلمه.

وتابع: “والله بمجرد وصول السعودي لهذه المرحلة، ستتغير حياته بشكل جذري.. كما أن طريقة تفكيره ستتغير في العمل والأداء”.

وأشار الشاب إلى أنه تعلم من المصريين أكثر مما تعلم في الجامعة أو في خبرات عمله.

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أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر بين إشادة وسخرية، فقالت ناشطة تُدعى سارة: “شكرا لصاحب الفيديو، إنت مقولتش غير الحقيقة، لأن ببساطة نسبة الذكاء في المصريين عالية نتيجة الظروف الصعبة اللي دايما بتواجههم”.

وأضافت: “شكرا لإخواتنا العرب اللي اتكلموا عن المصريين سواء بالسلب أو بالإيجاب، بالنهاية كل يرى بعين طبعه”.

وقال مغرد: “الله يجبر بخاطرك”.

لكن على النقيض، قالت ناشطة: “للأسف بعض المصريين ينخدعوا في كلامه. من وجهة نظري بيستغل المصريين علشان منتجاته التجارية اللي بيبيعها”.

وكتب ناشط: “نعم صدقت .. تتعلم الكذب والنصب والاحتيال والوجه الثاني عند المصلحة وتختفي عند اختفاء”.

وسخر صادق: “س ده شكله صعيدي مش سعودي”.

عدد المصريين في السعودية

يُشار إلى أن إحصاءات سعودية صدرت مؤخرا، كشفت عن عدد المصريين المتواجدين في المملكة خلال الفترة الحالية.

وبيّنت الإحصائية التي نشرتها قناة الإخبارية، أن عدد المصريين المتواجدين في السعودية بلغ 1.47 مليون مصري، بنسبة 11% من المقيمين في المملكة.

في حين احتل مواطنو بنجلاديش والهند وباكستان النسبة الأكبر من حجم الإقامة في المملكة، بواقع 2.11 مليون شخص من بنجلاديش، و1.88 مليون مواطن هندي و1.81 مليون مواطن من باكستان.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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