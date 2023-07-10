الإثنين, يوليو 10, 2023
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الحياة السرية لوالدة شاكيرا ولماذا اختارت لابنتها اسماً ذا أصل عربي؟

نيديا ديل كارمن ريبول تورادو: الأم التي وقفت بجانب شاكيرا واختارت لها اسمًا ذو أصل عربي

كتب سالم حنفي
والدة شاكيرا
والدة شاكيرا
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وطن – نشر موقع “okdiario” الإسباني تقريرا كشف فيه عن أسرار لم تكن معلومة مسبقا عن نيديا ديل كارمن ريبول تورادو، والدة المغنية الكولومبية “شاكيرا”، التي منحتها كل الحب ووفقت بجانبها حتى رأتها تصعد المسرح لأول مرة لتصل إلى مكانتها العالمية حاليا.

ووفقا للموقع، فقد ولدت والدة شاكيرا في كولومبيا ، على الرغم من أن المكان الدقيق غير معروف، ومع ذلك، فهي من أصل كتالوني منذ أن جاء جدها إلى العالم في كاتالونيا.

وقال الموقع إن الجميع يطلق على والدة “شاكيرا” لقب “غير المرئي” لأنها تتجنب دائمًا أن تكون بطلة المشهد الإعلامي، ومع ذلك أصبحت حديث وسائل الإعلام قبل بضعة أشهر عندما تم إدخالها للمستشفى بعد تعرضها لجلطة قلبية.

والدة شاكيرا
لا تظهر والدة شاكيرا كثيرا لوسائل الإعلام

والدة شاكيرا تبرز في الإعلام بعد تعرضها لجلطة

ووفقا للموقع كانت هذه هي اللحظة التي تم فيها الحديث عن “نيديا” والدة “شاكيرا” أكثر من غيرها، مشيرا إلى أنه لحسن الحظ لم يصبها أي مكروه بعد أن تصرفت بسرعة وذهبت إلى المستشفى بمجرد أن شعرت بتوعك.

واكتشف الأطباء الجلطة في الوقت المناسب، حيث كان من الممكن أن تكون الحالة أكثر خطورة إذا وصلت إلى الدماغ.

ونوه الموقع إلى ان “شاكيرا” تدين بكل شيء لوالديها وهي مرتبطة جدًا بهما، لافتا إلى “نيديا” هي التي تمكنت من رؤية موهبة ابنتها الناشئة منذ صغرها، وأخذت تدعمها جميع الأوقات حتى حققت حلمه بالنجاح في الموسيقى.

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سبب تسمية شاكيرا بهذا الاسم؟

وكشف الموقع عن أمر لا يعرفه الجميع متعللق باسم “شاكيرا” ودور والدتها “نيديا” في إطلاق هذا الاسم عليه.

وأكد الموقع أن “نيديا” اختارت اسم “شاكيرا” لأنه من أصل عربي ومعناه “شكراً” أو “ممتناً” في الثقافة الإسلامية غير العربية، كما يتم استخدامه أيضًا كاسم فارسي أو أردو أو سندي، مؤكدا الموقع أنه في الواقع الشكل الأنثوي للشاكر الذي يأتي من الكلمة العربية “شكرا”.

شاكيرا
المغنية العالمية شاكيرا

وعملت نيديا ريبول فقط كربة منزل وكرست جزءًا كبيرًا من حياتها لمرافقة ابنتها في جميع الأوقات، حيث لم تتردد في دعمها عندما انتقلت إلى مدريد أو مساعدتها في الحمليين اللذين أنجبت منهما أبنائها عندما كانت طفلة مع جيرارد بيكيه، وكذلك كانت “نيديا” داعمًا عاطفيًا كبيرًا لابنتها شاكيرا في أزمة انفصالها المؤلم عن لاعب برشلونة السبق.

وليام مبارك يروي كيف وقع في حب زوجته

وعرج الموقع إلى ما صرح به وليام مبارك والد “شاكيرا” وما رواه عن قصة حبه وإعجابه بـ”نينديا”.

والد شاكيرا ووالدتها
والد شاكيرا ووالدتها

ولفت الموقع إلى ان “مبارك” اعجب بزوجته بطريقة طريفة، قائلا:”عملت في شركة صديقة، وذات يوم رأيت الريح تلصق تنورتها على ساقيها فوقعت في حبها”.

وقال أنه خاطب نفسه بالقول: “الآن انتهت راحة بالك يا ويليام .. لأنني كنت رجلًا متزوجًا في ذلك الوقت. وعندما عززنا علاقتنا ، ولدت ابنتنا شاكيرا.”

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن

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