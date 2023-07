إيمان البحر درويش يتصدر الترند بعد صورة صادمة كشفت ما فعله نظام السيسي به (شاهد)

- Advertisement -

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم يحمل اسم نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان الشعبي الشهير سيد درويش، الفنان إيمان البحر درويش، ليتصدر قائمة الترند عقب الصورة الصادمة التي نشرتها ابنته له.

ونشرت أمنية إيمان البحر درويش صورة لوالدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كشفت من خلالها عن الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها، بعد انقطاع اخباره منذ أن أعلن معارضته لنظام “السيسي”.

وظهر إيمان البحر درويش وهو مستلق على السرير هزيلا مريضا وقد فقط الكثير من وزنه وحتى شعره، في حين أرفقته ابنته الصور بتعليق تقول فيه: “سيشهد التاريخ ان ده بقى ايمان البحر درويش”.

وفور انتشار الصورة المؤلمة لإيمان البحر درويش، أعاد الناشطون تفعيل الوسم على موقع التدوين المصغر ليتصدر “الترند”، عبروا من خلاله عن غضبهم مما جرى بحق الفنان، محملين نظام “السيسي” المسؤولية عن تدهور حالته الصحية، بعد أن تم اعتقاله في وقت سابق بتهمة التطاول على “السيسي” ورفضه لسياسات النظام فيما يتعلق بسد النهضة.

وتعليقا على الأمر، وتضامنا معه، قال الباحث الاقتصادي صاحب حساب “راجي عفو الله” على “تويتر”:”مصر على صفيح ساخن بعد احداث مؤسفة متتالية حادث مدينتي ثم مقتل محمود توفيق تعذيبا واخيرا الظهور المفاجىء لصورة إيمان البحر درويش بعد اختفائه لمدة عام من اخر ظهور لية عندما شخر للنظام …. ماذا بعد ؟”.

من جانبه، علق الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، على صورة الفنان المصري الصادمة بالقول:” الفنان إيمان البحر درويش يدفع ثمن مواقفه من سد النهضة ولذلك كان الاعتقال سابقاً ثم الإهمال الطبي حالياً وإبنته أمنية أرادت أن تكشف للجميع ما حدث لوالدها”.

وعلق الاكاديمي والناشط السيسي الدكتور مراد علي على الصورة بالقول:”صورة إيمان البحر درويش وتعليق ابنته الذي يؤكد تعرضه للتعذيب والقهر بعد انتقاده رئيس الجمهورية تبعث الحزن والأسى على رمز من رموز الفن في مصر”.

وتساءل “مراد”:” كيف هان عليهم الرجل الذي أحبه المصريون واستمتعوا بفنه الراقي؟ ألا يوجد فيهم من يعرف للناس قدرهم؟”.

أما الإعلامي المصري أحمد سمير فقال معبرا عن صدمته مما شاهده:”وهكذا أصبح الفنان ايمان البحر درويش بعد شهور من انتقاده للنظام وأحوال مصر في عهد المجرم المنقلب اطلق لنفسك العنان وتخيل ماذا فعلوا به وهو الفنان المشهور نقيب المطربين السابق وحفيد فنان الشعب سيد درويش حتى وصل لهذه الحالة وهذا الشكل”.

وتابع:”لك ان تتخيل بيعلموا ايه في الغلابة اللي من غير ضهر”.

من جانبه، استنكر المجلس الثوري المصري ما حدث للفنان إيمان البحر درويش، قائلا:”في أي دولة وفي أي قانون وفي اي عرف وفي أي دين يستحق إنسان مثل إيمان البحر درويش ما حدث له؟”.

يشار إلى أنه في أغسطس/آب 2021، اختفى إيمان البحر درويش، تماماً عن الوسط الإعلامي حتى ظهر اسمه في قائمة المطلوب الإفراج عنهم التي أعدتها لجنة رئاسية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل اختفائه بنحو 9 أشهر، عكف درويش على انتقاد السلطة المصرية لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتصريحه بأن “الحياة في مصر ظالمة”، وأنه يفكر في الهجرة والسفر إلى خارج مصر.

The last words of Iman El Bahr Darwish before his enforced disappearance by the Egyptian government last August 2021!#ايمان_البحر_درويش

#آمال_ماهر

#ايمان_البحر_درويش_فين pic.twitter.com/nXW2CV8O8m

— Ibrahim Youssef (@IbzYoussef) June 29, 2022