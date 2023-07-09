هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)

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وطن- قررت النجمة الإسبانية هبة عبوك، أن تقضي جزءاً من إجازتها الصيفية، في مسقط رأسها تونس، حيث تنحدر من أصول تونسية.

ونشرت هبة عبوك عدة صور ومقاطع لها عبر “انستجرام”، توثق زيارتها إلى تونس.

وعلى خطى البلوجر التونسية أيضاً مريم الدباغ، ظهرت طليقة أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، بملابس مثيرة.

مكاني المفضل

في إحدى الإطلالات، ارتدت هبة عبوك هوت شوت مع توب نصف بطن.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت طليقة أشرف حكيمي بفستان أبيض قصير أشبه بقميص نوم.

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وعلقت هبة على الصور: “عطلة نهاية الأسبوع في مكاني المفضل: تونس”.

حب جديد

هذا وقد جددت هبة عبوك، الشكوك حول وجود علاقة بينها وبين الفنان الفرنسي دجانيس بوزاني.

حيث أعادت هبة نشر صورة حميمية مع دجانيس بوزاني، كان قد نشرها بنفسه.

حبيبي

وظهرت هبة عبوك في الصورة وهي تستنشق رائحة دجانيس.

كما رقصت معه في فيديو آخر، نشره النجم الفرنسي عبر حسابه على انستجرام، مع تعليق: “أزرق”، في إشارة إلى لون شعره.

وردت عليه هبة: “حبيبي الودود”، مع إيموجي لقلب يخترقه سهم.