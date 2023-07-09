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هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)

جاءت زيارة هبة عبوك إلى تونس بعد أنباء وجود علاقة بينها وبين النجم الفرنسي دجانيس بوزاني

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)
هبة عبوك في تونس
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وطن- قررت النجمة الإسبانية هبة عبوك، أن تقضي جزءاً من إجازتها الصيفية، في مسقط رأسها تونس، حيث تنحدر من أصول تونسية.

ونشرت هبة عبوك عدة صور ومقاطع لها عبر “انستجرام”، توثق زيارتها إلى تونس.

وعلى خطى البلوجر التونسية أيضاً مريم الدباغ، ظهرت طليقة أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، بملابس مثيرة.

هبة عبوك في تونس
ارتدت هبة ملابس جريئة

مكاني المفضل

في إحدى الإطلالات، ارتدت هبة عبوك هوت شوت مع توب نصف بطن.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت طليقة أشرف حكيمي بفستان أبيض قصير أشبه بقميص نوم.

هبة عبوك في تونس
بدت طليقة أشرف حكيمي بفستان مثل قميص النوم

 

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وعلقت هبة على الصور: “عطلة نهاية الأسبوع في مكاني المفضل: تونس”.

حب جديد

هذا وقد جددت هبة عبوك، الشكوك حول وجود علاقة بينها وبين الفنان الفرنسي دجانيس بوزاني.

حيث أعادت هبة نشر صورة حميمية مع دجانيس بوزاني، كان قد نشرها بنفسه.

حبيبي

وظهرت هبة عبوك في الصورة وهي تستنشق رائحة دجانيس.

كما رقصت معه في فيديو آخر، نشره النجم الفرنسي عبر حسابه على انستجرام، مع تعليق: “أزرق”، في إشارة إلى لون شعره.

هبة عبوك في تونس
هبة مع دجانيس بوزاني

وردت عليه هبة: “حبيبي الودود”، مع إيموجي لقلب يخترقه سهم.

المصدررصد ومتابعة وطن

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