المهاجرون الأفارقة في تونس.. هكذا يتعرضون للمآسي بعد تحريض قيس سعيد

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وطن- لا تزال المأساة التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة في تونس، تلقي بظلالها، وسط اتهامات للدولة الشمال إفريقية بممارسة استهداف ممنهج ضد أصحاب البشرة السمراء.

فمن جانبها، حثت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، تونس على وضع حد لما أسمته “الطرد الجماعي” للمهاجرين الأفارقة السود إلى منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الليبية.

وتُرك مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء عالقين، في ظروف مزرية في جنوب تونس منذ طردهم من مدينة صفاقس الساحلية في الأسبوع الماضي.

وجاء بيان المنظمة الحقوقية على خلفية أعمال العنف التي أعقبت جنازة رجل تونسي يبلغ من العمر 41 عاما قُتل طعنا في صفاقس يوم الاثنين في شجار بين تونسيين ومهاجرين.

وصفاقس ، ثاني أكبر مدينة في شمال إفريقيا، هي نقطة انطلاق للكثيرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، وغالبًا ما تكون جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على بعد حوالي 130 كيلومترًا (80 ميلًا).

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن قوات الأمن التونسية طردت بشكل جماعي عدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود ، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل ، منذ 2 يوليو / تموز ، إلى منطقة عازلة عسكرية نائية على الحدود التونسية الليبية.

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وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان لها، إن العديد من السلطات أبلغت عن أعمال عنف أثناء الاعتقال أو الطرد.

وحثت لورين سيبرت من منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة التونسية على وقف عمليات الطرد الجماعي والسماح على وجه السرعة بوصول المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا بالفعل إلى منطقة خطرة.

وقالت المنظمة، إن المهاجرين الذين قابلتهم زعموا أن عدة أشخاص قتلوا أو قتلوا في المنطقة الحدودية بين يومي الأحد والأربعاء، بعضهم رميا بالرصاص وآخرون تعرضوا للضرب، على أيدي قوات الأمن التونسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش: “المهاجرون قالوا أيضا إن رجالا ليبيين يحملون مناجل أو أسلحة أخرى سرقوا بعض الناس واغتصبوا عدة نساء”، مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من صحة هذه الروايات بشكل مستقل.

ودعت هيومن رايتس ووتش، الحكومة في تونس إلى “التحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات ومحاسبتها”.

وذكرت سيبرت: “المهاجرون وطالبو اللجوء الأفارقة ، بمن فيهم الأطفال ، يائسون للخروج من المنطقة الحدودية الخطرة والعثور على الطعام والرعاية الطبية والسلامة.. ليس هناك مجال لتضييع الوقت.”

هجمات بدوافع عنصرية

وشهدت تونس ارتفاعًا في الهجمات ذات الدوافع العنصرية بعد أن اتهم الرئيس قيس سعيد في فبراير / شباط “جحافل” من المهاجرين غير الشرعيين بارتكاب أعمال عنف وادعاء “مؤامرة إجرامية” لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.

وقال بعض المهاجرين الذين نُقلوا قسرا إلى الصحراء، إن المئات ، بينهم نساء وأطفال ، تم التخلي عنهم هناك وتركوا معدمين.

فيما أظهرت لقطات مصورة، نشرتها جمعية أفريقية يوم الجمعة، عشرات الأشخاص المرهقين بشكل واضح ، بما في ذلك أمهات مع أطفال ، يجلسون أو يرقدون على الرمال في الصحراء بالقرب من البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الحدود مع ليبيا.

يتوسل أحدهم للمساعدة قائلاً: “ليس لدينا ما نأكله. كم يومًا يمكننا البقاء على قيد الحياة؟”

في صفاقس نفسها ، تجمع مئات المهاجرين في حديقة يوم الجمعة للمطالبة بـ “السلام والأمن”.

وقال عبد اللطيف فراتي ، 18 سنة ، الذي يعيش في تونس مع أشقائه الأربعة منذ أربع سنوات: “لم يعد لدي مكان أعيش فيه ولم أعد آمنًا. أريد فقط العودة إلى دياري في بوركينا فاسو”.

يقرأ عبارة “حياة السود مهمة” الشعار على قطع من الورق المقوى مرفوعة على شكل لافتات.

وأعرب بعض التونسيين عن تضامنهم مع المهاجرين ، حيث قدموا الطعام والمساعدة الطبية لأولئك الذين يعيشون الآن في الشوارع بعد مطاردة من منازلهم.

صفحة سوداء

ووصف زعيم ائتلاف المعارضة التونسي الرئيسي أحمد نجيب الشابي ، الجمعة ، الأحداث بأنها “صفحة سوداء في تاريخ البلاد”.

وقال الشابي: “يتم اعتقال الناس فقط بسبب لون بشرتهم. هذا وصمة عار”.