مصر.. مكتبة متخصصة في كتب الأطفال تروج للمثلية الجنسية وتثير الغضب (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب عارمة بعد تداول فيديو يوثق قيام مكتبة متخصصة في كتب الأطفال تروج للمثلية الجنسية.

ووفقا للفيديو المتداول، ظهرت سيدة مصرية كانت تقوم بشراء بعض الكتب لأطفالها لتتفاجاأ بما شاهدته داخل المكتبة، لتفتح كاميرا الموبايل وتوثق ما وصفته بالمصيبة.

واستعرضت السيدة مجموعة من الكتب التي تروج لعلاقة “الحب” بين ولد وولد آخر، وكذلك بين بنت وأخرى، معربة لسيدة عن عدم تصديقها بأن هذا يحدث في مصر.

مكتبة تبيع كتب أطفال تدعم المثلية الجنسية في #مصر pic.twitter.com/pBIYov1vTm — مزيد – Mazid (@MazidNews) July 5, 2023

ردود أفعال غاضبة

الفيديو تسبب بردود أفعال غاضبة جدا، حيث أكد المغردون بأن الامر تجاوز الحد وأصبح مستفزا، متسائلين عن الاتجاه الذي تمضي فيه مصر.

وفي هذا السياق، قال طبيب العيون محمد هشام:” الموضوع زاد عن الحد .. و أصبح قمة في الاستفزاز”.

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واستنكر المغرد هيثم سامي ما شاهده بالقول:” لا حول ولا قوة الا بالله. هو احنا كده رايحين على فين!”.

من جانبه، قال الباحث اللغوي، الدكتور أيمن العوامري تعليقا على الأمر:” اللعب الآن على المكشوف، وما خفي كان أعظم، إنها الماسونية تعمل بخطط ومنهجية منظمة، وتفصح عن نياتها على مراحل، نسأل الله العفو والعافية”.

مسؤولية السيسي

وحمل مغرد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولية عن ذلك، قائلا:” السيسي على أتم استعداد لتمرير أي أجندة ثقافيه غربية إلى الداخل المصري والعربي من أجل الحفاظ على كرسي السلطة واستجلاب معونات اقتصادية فالرجل بلا أي هوية ولا يحمل هم قضية.”

وعبرت المغردة زهراء إبراهيم عن سخطها من الحال الذي وصلنا إليه بالقول:” يا رب متى يظهر يأجوج ومأجوج ….والقيامه تقوم ينتهي هذا العالم”.

شهر الفخر

ويأتي هذا بالتزامن مع انتهاء “شهر الفخر” عند المثليين منذ أيام، حيث أنه في شهر يونيو/يونيو من كلّ عامٍ ينشط الشواذّ المثليّون في العالم للإعلان عن أنفسهم واستجلاب الدّعم لما أصبح مجتمعًا خاصًّا بهم.

وانتشرت خلال الشهر الفائت العديد من مسيرات المثليين في مختلف أنحاء العالم، لتعلن العديد من الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة والإعلاميّة تضامنها معهم.