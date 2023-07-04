مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء وهذه هي الترشيحات المقترحة

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وطن – في تطور سريع لوتيرة إنهاء الخلافات بين البلدين بعد قطيعة دامت عقدا من الزمان، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن القاهرة رشحت الدبلوماسي عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت أنقرة السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وأوضح البيان أن هذا الترفيع في العلاقات جاء في إطار تنفيذ قرار الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد.

وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

مشاورات تحسين العلاقات

وكانت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية في أنقرة والقاهرة قد بدأت في عام 2021 حيث سعت تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

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وتسارعت وتيرة التطبيع بين أنقرة والقاهرة بعد أن تصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة في مونديال 2022.

اتفاق على تبادل السفراء

وفي مايو/آيار الماضي اتفق كلا من “السيسي” و “أردوغان” على تبادل السفراء.

ولم يكن للدولتين سفراء منذ 2013 ، عندما طردت مصر سفير تركيا واتهمت أنقرة بدعم منظمات عازمة على تقويض البلاد، في إشارة لدعمها لجماعة الإخوان المسلمين.