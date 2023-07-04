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راية النور ابنة الأمير هاشم بن الحسين حديث مواقع التواصل بجمالها الموروث عن والدتها (شاهد)

راية النور بنت هاشم والدتها هي الأميرة فهدة أبو نيان التي تربطها علاقة من جدها بالعائلة المالكة بالسعودية

كتب سالم حنفي
راية النور ابنة الأمير هاشم بن الحسين حديث مواقع التواصل بجمالها الموروث عن والدتها
راية النور ابنة الأمير هاشم بن الحسين
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وطن- نشر حساب متخصص بعرض صو العائلية الملكية الأردنية، صورة جديدة للأميرة راية النور ابنة الامير هاشم بن الحسين.

ووفقا للحساب الذي يحمل اسم العائلة الملكة الهاشمية، فإن الصورة تم التقاطها للأميرة راية النور بنت هاشم في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على كريمته السعودية رجوة آل سيف في الاول من يونيو/حزيران الفائت.

وظهرت الأميرة راية النور برفقة إحدى صديقاتها، في إطلالة رائعة، مع ابتسامة أبرزت جمالها العربي الفتان

ظهرت الأميرة راية النور برفقة إحدى صديقاتها
ظهرت الأميرة راية النور برفقة إحدى صديقاتها

إعجاب المتابعين بجمال الأميرة راية النور

جمال الأميرة راية النور التي لم تتجاوز في عمرها الـ 15 عاما، والذي يعكس الجمال العربي، أثار إعجاب المتابعين الذين عبروا عن انبهارهم بجمالها، مشيرين إلى أنها ورثت جمالها من والدها الأمير هاشم بن الحسين، ووالدتها السعودية فهدة أبو نيان.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات وتدعى “جوهرة” معبرة عن اعجابها بها:” ما شاء الله، الأميرة راية النور بنت هاشم وجه البدر جميلة مع أنها مراهقة في عمر 15 سنة و بتكبر و بتحلى أكثر و أكثر ..ماخذه الزين و الجمال و الحلاوة من الأب و الأم و الجدات و الأعمام و العمات و الخوال و الخالات، سبحان الله الخالق”.

وقالت المتابعة تهاني العتيبي:” فعلا نسخه امها الاميرة فهده تبارك الله وشويه من ابوها الامير هاشم بن الحسين”.

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أما المتابعة “ناريمان” فقالت:” الله الله يا ماشاء الله جمالها ياخد العقل ،، هي واختها هالة النور وهيا بنت حمزة بالنسبة لي هم أكتر الأميرات جمال يلي في جيلهم وعمرهم الله يحفظهم”.

هالة النور بنت هاشم تبهر الجميع بجمالها

وكانت شقيقتها الكبرى هالة النور بنت ههاشم قد أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لفتت انتباه لجميع بجمالها الفتان عقب ظهورها في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله.

هالة النور بنت هاشم تبهر الجميع بجمالها
هالة النور بنت هاشم تبهر الجميع بجمالها
الأميرة فهدة زوجة الامير هاشم بن الحسين
الأميرة فهدة زوجة الامير هاشم بن الحسين
بنات الأمير هاشم بن الحسين
بنات الأمير هاشم بن الحسين
بنات الأمير هاشم بن الحسين
بنات الأمير هاشم بن الحسين

من هي الأميرة فهدة زوجة الامير هاشم بن الحسين؟

يشار إلى أن الأميرة فهدة أبو نيان من أسرة معروفة في المملكة العربية السعودية، حيث والدها هو رجل الأعمال محمد بن إبراهيم أبو نيان صاحب ومدير العديد من الشركات المالية، بالإضافة إلى شركات المقاولات في العاصمة السعودية الرياض.

كما أن جد الأميرة “فهدة” هو الأمير تركي بن خالد السديري الذي تربطه صلة قرابة بالعائلة الحاكمة في السعودية.

زواج الأمير هاشم بن الحسين بـ فهدة أو نيان

وتزوجت فهدة أبو نيان من الأمير الأردني هاشم بن الحسين أبو في السادس من شهر يناير عام 2006م، وبعد زواجها منه حصلت على لقب الأميرة فهدة الهاشم.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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