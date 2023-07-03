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حياتنا

ابنة عمرو دياب تستعرض ثدييها الصغيرين وخصرها النحيف بين أصدقائها (شاهد)

النحافة المفرطة التي تعاني منها كنزي عمرو دياب عرضتها للتعليقات الساخرة ووصل الأمر بأحدهم إلى نصح كنزي بإجراء عملية تكبير للثدي

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تستعرض ثدييها الصغيرين وخصرها النحيف بين أصدقائها (شاهد)
كنزي ابنة عمرو دياب
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وطن- تعرضت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، إلى السخرية بسبب نحافتها المفرطة مقارنة بصديقاتها.

وكانت ابنة عمرو دياب الأكبر من طليقته السعودية زينة عاشور، في نزهة مع أصدقائها.

نحافة مفرطة

وارتدت كنزي دياب ملابس كاجوال، عبارة عن بنطلون جينز، وتوب مكشوف البطن والصدر، مع جاكيت خفيف.

ابنة عمرو دياب كنزي
كانت كنزي ترتدي ملابس كاجوال

وكان لافتاً النحافة المفرطة التي تعاني منها ابنة عمرو دياب، ما عرضها للتعليقات الساخرة ووصل الأمر بأحدهم إلى نصح كنزي بإجراء عملية تكبير للثدي.

ابنة عمرو دياب كنزي
تواجد حبيب كنزي في النزهة
ابنة عمرو دياب كنزي
نحافة كنزي عرضتها للسخرية

حبيب كنزي

في سياق آخر، كانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها لوك بيرسون بعد مرور عام على علاقتهما.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقَّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العامَ المقبل.

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ابنة عمرو دياب كنزي
كنزي دياب وحبيبها لوك بيرسون

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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