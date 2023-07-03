ابنة عمرو دياب تستعرض ثدييها الصغيرين وخصرها النحيف بين أصدقائها (شاهد)

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وطن- تعرضت كنزي دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، إلى السخرية بسبب نحافتها المفرطة مقارنة بصديقاتها.

وكانت ابنة عمرو دياب الأكبر من طليقته السعودية زينة عاشور، في نزهة مع أصدقائها.

نحافة مفرطة

وارتدت كنزي دياب ملابس كاجوال، عبارة عن بنطلون جينز، وتوب مكشوف البطن والصدر، مع جاكيت خفيف.

وكان لافتاً النحافة المفرطة التي تعاني منها ابنة عمرو دياب، ما عرضها للتعليقات الساخرة ووصل الأمر بأحدهم إلى نصح كنزي بإجراء عملية تكبير للثدي.

حبيب كنزي

في سياق آخر، كانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها لوك بيرسون بعد مرور عام على علاقتهما.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقَّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العامَ المقبل.

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وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.