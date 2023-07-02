وشم القضيب.. أسرار الهوس به وأضرار كارثية قد تنتج عنه

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وطن- تتنوع عمليات الوشم في مجتمعنا اليوم، حيث يستخدمها الأشخاص للتعبير عن ذواتهم وتجسيد هوياتهم. ولكن هناك تصميمًا مثيرًا للجدل ومحاطًا بالأسرار والأضرار المحتملة، وهو “وشم القضيب”.

يثير وشم القضيب اهتمامًا ممزوجًا بالضحك والتساؤلات، ولكن خلف هذه التصميمات المثيرة تكمن أخطار وتحذيرات قد تنتج عنها تبعات كارثية. فما هي الأسرار المرتبطة بهذا الهوس وما هي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن قرار الحصول على وشم القضيب؟

وشم القضيب أخطر تريند على الإطلاق

تزداد شعبية وشم القضيب بين الرجال من جميع الأعمار والخلفيات حول العالم، حسب ما ذكر تقرير لموقع “allohealth“. حيث يختار المزيد والمزيد من الناس الحصول على حبر في هذه المنطقة الحساسة من جسم الرجل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الحصول على وشم للقضيب يمكن أن يكون مصحوبًا بمخاطر ومضاعفات. نظرًا لطبيعة الجلد الحساسة في هذه المنطقة، يمكن أن تحدث العدوى والالتهابات بسهولة أكبر.

من المهم أيضًا اختيار فنان وشم ذائع الصيت وذي خبرة يستخدم معدات معقمة ويتبع ممارسات النظافة المناسبة.

إلا أنه على الرغم من المخاطر المحتملة، لا يزال الكثير من الناس يختارون الحصول على وشم القضيب كشكل من أشكال التعبير عن الذات وفن الجسد.

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علم النفس يجيب عن السبب

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما يختار الحصول على وشم على أكثر أجزاء جسده حساسية وخصوصية. قد يراها البعض كشكل من أشكال التعبير عن الذات أو وسيلة لتحدي الأعراف الاجتماعية.

فيما قد يستخدمه الآخرون كشكل من أشكال تعديل الجسم، أو وسيلة لتعزيز تجربتهم الجنسية أو التعبير عن موقف ما. ومهما كان السبب، من المهم مراعاة الدوافع وراء الحصول على وشم القضيب والتفكير في العواقب المحتملة.

أحد الأسباب التي تجعل شخصًا ما يختار الحصول على وشم للقضيب هو الشعور بثقة أكبر خلال حياته الجنسية.

بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن يكون وضع وشم على أعضائهم التناسلية وسيلة لاستعادة ملكية أجسادهم والشعور بمزيد من التحكم في تجاربهم الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يرى بعض الناس أن وشم القضيب وسيلة لتعزيز المتعة الجنسية، حيث أن التحفيز الإضافي من الوشم يمكن أن يزيد الحساسية والإثارة.

مخاطر بالجملة

مثل أي وشم، فإن وضع الحبر على قضيبك يحمل مخاطر ومخاوف تتعلق بالسلامة. نظرًا لأن المنطقة حساسة جدًا، فهناك خطر أكبر للإصابة بالعدوى والنزيف والتورم.

من المهم العثور على فنان وشم حسن السمعة يستخدم معدات معقمة ويتبع إجراءات النظافة المناسبة. تأكد أيضًا من اتباع تعليمات الرعاية اللاحقة بعناية لمنع المضاعفات وتعزيز الشفاء.

بالإضافة إلى المخاطر الجسدية، هناك أيضًا اعتبارات اجتماعية ونفسية للحصول على وشم للقضيب. قد يرى بعض الناس أنه غير مناسب أو مسيء، مما قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية أو تمييز.

من المهم التفكير في كيفية تأثير وشم القضيب على علاقاتك الشخصية والمهنية، وكذلك على صورتك الذاتية وثقتك بنفسك.

علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن وشم القضيب هو قرار دائم. في حين أن هناك خيارات متاحة لإزالة الوشم، إلا أنها قد تكون باهظة الثمن ومؤلمة.

من المهم أن تفكر بعناية في قرارك وأن تتأكد من أنك ملتزم تمامًا بالتصميم والموضع قبل أن تقوم بالحبر في هذه المنطقة الحساسة والحميمة من جسمك.

هل الحصول على وشم على القضيب مؤلم؟

ربما يكون أحد الأسئلة الأكثر إلحاحًا في أذهان الجميع، “هل الحصول على وشم على القضيب مؤلم؟”

والجواب بكلّ بساطة: نعم.

قد يكون وضع الحبر في هذه المنطقة الحساسة مؤلمًا للغاية.

ومع ذلك، فإن مستوى الألم يعتمد على تحمل الفرد للألم وحجم وتعقيد التصميم.