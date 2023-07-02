الأحد, يوليو 2, 2023
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فضيحة أحمد سعد في تونس مع حنان الشقراني تصل إلى القضاء (فيديو)

كتب وطن
فضيحة أحمد سعد في تونس تصل إلى القضاء (فيديو)
أحمد سعد في تونس
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وطن- وقع الفنان المصري أحمد سعد، في أزمة في حفلته في تونس، ضمن مهرجان بنزرت.

بدأت الأزمة حين خرج أحمد سعد من الحفل دون أن يحضر المؤتمر الصحفي المتفق عليه مع إدارة مهرجان بنزرت في تونس.

حنان الشقراني

فنشبت مشادة كلامية بين أحمد سعد ومنظمة الحفل الفنانة التونسية، حنان الشقراني التقطتها عدسات المصورين.

حيث قال سعد للفنانة حنان الشقراني: “اسكتي لو سمحتي، عشان أنتِ ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكِ علاقة بالحفلات”.

لكن حنان الشقراني ردت على الفور: “تاخد 80 ألف دولار وتخرج ومتحترمش الشعب التونسي.. أومال جاي ليه”.

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وتابعت: “الصحافة التونسية رائدة في كل مكان.. امرأة تونسية عاملة مهرجان.. وتقول لها اسكتي أنتي، لا يا بابا بقولك مش تسكت لك دي امرأة تونسية حرة”.

فضيحة أحمد سعد

وقام سعد بالمغادرة وسط مطالبات من الصحفيين بالاعتذار.

ولاحقاً برر أحمد سعد ما حدث، والذي وصفته الصحافة التونسية بـ”الفضيحة”.

وكتب أحمد سعد عبر حسابه على “انستجرام“: “بسم الله الرحمن الرحيم.. توضيح ما جري من احداث في تونس.. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب”.

أحمد سعد في تونس
توضيح الفنان المصري

وتابع طليق سمية الخشاب: “لبينا دعوتنا الاولي لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد.. فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي.. وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب”.

أحمد سعد في تونس
مقتطفات من الحفلة

القضاء التونسي

وأردف: “حاولت اجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام.. ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي”.

 

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واستطرد أحمد سعد: “ما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي”.

أحمد سعد في تونس
لقطة تكشف الحضور الكثيف للحفلة

واختتم أحمد سعد “نعتذر لجمهورنا الغالي واقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم”.

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