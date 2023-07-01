غادة عبدالرازق بقميص نوم في أول ظهور بعد طلاقها رسمياً (فيديو)

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وطن- فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها بظهورها بقميص نوم، بعد أن أصبح طلاقها من زوجها رقم 12، رسمياً.

ونشرت غادة عبدالرازق فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي قميص نوم وتجلس في غرفتها. ومن الإضاءة يتبين أنها كانت تتحضر للنوم قبل أن تقرر أن تصور المقطع.

ولم تفعل غادة شيئاً في المقطع سوى النظرات للكاميرا.

وأغلقت الفنانة المصرية خاصية التعليقات على الفيديو، معقبة: “مرحباً أيها الصفوة”.

طلاق غادة عبدالرازق

هذا وقد ترددت أنباء طلاق غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا، بعدما ألغى كل منهما متابعة الآخر.

كما قامت غادة وهيثم بحذف كل الصور التي تجمعهما من حسابهما على انستجرام.

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إلى أن أعلنت غادة عبد الرازق انفصالها رسمياً عن هيثم زنيتا بعد زواج دام 3 سنوات.

سنفضل أصدقاء

وقالت غادة في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “حصل الطلاق بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله”.

وأكدت: “هنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله”.

ليست أول مرة تنفصل فيها غادة عن هيثم، فسبق أن أعلنا الأمر في ديسمبر العام الماضي.

لكنهما عادا وتراجعا عن قرار الانفصال.

الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا تزوجا عام 2020، خلال تصويرها مسلسل سلطانة المعز.