الأحد, يوليو 2, 2023
الرئيسيةحياتناغادة عبدالرازق بقميص نوم في أول ظهور بعد طلاقها رسمياً (فيديو)
حياتنا

غادة عبدالرازق بقميص نوم في أول ظهور بعد طلاقها رسمياً (فيديو)

ترددت أنباء طلاق غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا بعدما ألغى كل منهما متابعة الآخر إلى أن حسمت الأمر بنفسها

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق بقميص نوم في أول ظهور بعد طلاقها رسمياً (فيديو)
غادة عبدالرازق
- Advertisement -

وطن- فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها بظهورها بقميص نوم، بعد أن أصبح طلاقها من زوجها رقم 12، رسمياً.

ونشرت غادة عبدالرازق فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي قميص نوم وتجلس في غرفتها. ومن الإضاءة يتبين أنها كانت تتحضر للنوم قبل أن تقرر أن تصور المقطع.

ولم تفعل غادة شيئاً في المقطع سوى النظرات للكاميرا.

وأغلقت الفنانة المصرية خاصية التعليقات على الفيديو، معقبة: “مرحباً أيها الصفوة”.

طلاق غادة عبدالرازق

هذا وقد ترددت أنباء طلاق غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا، بعدما ألغى كل منهما متابعة الآخر.

كما قامت غادة وهيثم بحذف كل الصور التي تجمعهما من حسابهما على انستجرام.

- Advertisement -
طلاق غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

إلى أن أعلنت غادة عبد الرازق انفصالها رسمياً عن هيثم زنيتا بعد زواج دام 3 سنوات.

سنفضل أصدقاء

وقالت غادة في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “حصل الطلاق بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله”.

وأكدت: “هنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله”.

ليست أول مرة تنفصل فيها غادة عن هيثم، فسبق أن أعلنا الأمر في ديسمبر العام الماضي.

طلاق غادة عبدالرازق
طلاق غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

لكنهما عادا وتراجعا عن قرار الانفصال.

الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا تزوجا عام 2020، خلال تصويرها مسلسل سلطانة المعز.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بعد اعترافها بعدم الصوم.. غادة عبد الرازق تغزو “انستغرام” بالمنشورات الدينية.. ماذا جرى؟

حياتنا

غادة عبدالرازق بفستان فاضح يكشف صدرها في حفل خطبة ابن شقيقتها (فيديو)

حياتنا

مشهد الشذوذ الجنسي بين سمية الخشاب وغادة عبد الرازق تم تفسير هدفه أخيراً! (فيديو)

حياتنا

غادة عبد الرازق تصوم عالرايق.. صدمت الجميع بتصريحاتها عن طقوسها في رمضان!

حياتنا

غادة عبد الرازق تتصور في الحمام على طريقة “كيم كارداشيان” (شاهد)

حياتنا

ديوث مصري ينشر صور زوجته عارية أثناء استحمامها مقابل أموال

حياتنا

رضوى الشربيني تكشف مفاجأة عن عدد أزواج غادة عبدالرازق

حياتنا

إطلالة مثيرة لغادة عبدالرازق بعد طلاقها من زوجها الـ12.. أظهرت مناطق حساسة

حياتنا

غادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد)

حياتنا

مصري يطلق زوجته أثناء حفل زفاف ابنته ويترك المعازيم في صدمة (شاهد)

حياتنا

غادة عبدالرازق تشارك جمهورها لحظةَ استيقاظها بقميص النوم الأبيض!

حياتنا

بعد بيكيه وشاكيرا .. انفصال الأسطورة توتي عن زوجته! (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عالمة أعصاب تكشف: هذا أفضل وقت للاستيقاظ لتحسين ذاكرتك

شظايا كبيرة.. فيديو يوثق آثار ضربة صاروخية سورية باغتت إسرائيل وهكذا رد الاحتلال

بعد تجديد عقده مع ريال مدريد.. مودريتش مهددٌ بعقوبة السجن ل5 سنوات

نادين الراسي تشعل حفل سيف نبيل بالرقص بفستان مثير وأحضان حارة (فيديو)

لحظة سقوط مسيرة إسرائيلية في جنين وهذا ما فعله الفلسطينيون بها

خيمتان في مزارع شبعا تثيران توترا بين إسرائيل وحزب الله.. ونُذر مواجهة

رغم كبر سنه.. الحارس بوفون مطلوب في الدوري السعودي

هل الأشباح موجودة حقًا؟ .. 5 تفسيرات علمية محتملة

في قبره.. أحمد عرابي يدفع ثمن عشق حكومة السيسي لمشروعات الطرق

أميمة بدري.. مذيعة مصرية تفقد النطق بسبب “الزعل” (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC