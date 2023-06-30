الجمعة, يونيو 30, 2023
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سلوان موميكا.. فيديو متداول لحارق المصحف الشريف في صفوف “هذه الكتائب”

سلوان موميكا: من عضو في كتائب الإمام علي إلى التطوع في حزب يميني متطرف في السويد

كتب خالد السعدي
سلوان موميكا
سلوان موميكا المتطرف العراقي الي أحرق المصحف في السويد
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وطن – انتشر مقطع فيديو، قال مغردون على موقع تويتر، إنه يعود للمدعو سلوان موميكا منفذ جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف إمام مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية، وهي الجريمة التي أثارت غضبا عارما بين الدول العربية والإسلامية.

وظهر المنفذ سلوان موميكا ، في مقطع الفيديو المتداول وهو يجري مقابلة تلفزيونية، وقيل إنها كان عضوا في كتائب الإمام علي في قوات الحشد الشعبي العراقي، وسأله المذيع عما سماها “عزيمتهم” في قتال داعش.

وأجاب سلوان قائلا إن أراضيهم اغتُصبت من قبل التنظيم، وأنه انضم لصفوف كتائب الإمام علي لتحريرها، ثم ظهر متحدثا في كلمة له، يقول فيها: “إما أن نعيش بكرامتنا أو نموت بشجاعتنا”، وقد كان يتحدث بصفته مسؤولا عما تُعرف بكتائب “روح الله عيسى” التابعة لكتائب الإمام علي.

جريمة إحراق المصحف في السويد

وتعيش الشعوب العربية والإسلامية، حالة من الغليان، بعدما أقدم شخص متطرف تبين فيما بعد أنه عراقي – بموافقة شرطة السويد – على تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم، أمام مسجد ستوكهولم الكبي.

وفي البداية، قدّم سلوان موميكا (37 عامًا) الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، طلبا للشرطة قال فيه: “أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن. سأمزّق المصحف وأحرقه”.

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وردّت الشرطة بأنها توافق على هذه التظاهرة، وقالت في قرارها المكتوب، والذي جاء بالتزامن مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى، إن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق القرآن لا تبرر بموجب القوانين الحالية قرار رفض الطلب.

من هو سلوان موميكا؟

تشير بعض المعلومات، إلى أن موميكا متزوج من عراقية وله ابنان، وهو من أهالي بلدة الحمدانية في سهل نينوى شرقيّ الموصل، وقد ولد عام 1986، ويواجه اتهامات ودعاوى قضائية سابقة في سهل نينوى والموصل تتعلق بانتهاكات حقوقية ومخالفات قانونية مختلفة.

وعندما وصل إلى السويد تطوع في حزب يميني متطرف يعادي الإسلام والمسلمين ويسعى لطرد المهاجرين العرب، وفق موقع “العربي الجديد“.

حاليا، يُعرّف موميكا نفسه بأنّه مفكر وكاتب ملحد تنويري ثائر على كل شي في الحياة، ومشكك في كل شيء، ويقول كذلك إنّ العراق ليس وطنه ولن يكون كذلك فقط وأنه وُلد به بالصدفة، في حين يصف السويد بأنها وطنه، ويشير إلى أن يعمل على رفع الظلم عن المظلومين في أي مكان.

العراق يطلب استعادته

وأمس الخميس، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اتخاذ إجراءات قانونية بحق “موميكا”، تتضمن طلب استرداده من السلطات السويدية ومحاكمته وفقاً للقانون العراقي.

المصدرالعربي الجديد + تويتر - رصد وتحرير وطن

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