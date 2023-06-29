الخميس, يونيو 29, 2023
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أشرف حكيمي في الحج .. وهبة عبوك عارية على الشاطئ! (صور)

في مارس الماضي أعلنت هبة عبوك انفصالها عن أشرف حكيمي مدافع ووقوفها مع شابة فرنسية اتهمته باغتصابها

كتب أنس السالم
أشرف حكيمي في الحج
هبة عبوك انفصلت عن أشرف حكيمي قبل عدة أشهر إثر اتهام شابة فرنسية له باغتصابها
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وطن – نشر لاعب المنتخب المغربي والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، صورة عبر انستغرام، وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة .

وظهر النجم المغربي أشرف حكيمي بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، وكتب على صورته تهنئة للمسلمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.

بينما كان أشرف حكيمي في الحج، نشرت طليقته هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، صوراً عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها بحمالة صدر فقط، وبنطال جينز، على أحد الشواطئ.

هبة عبوك على أحد الشواطئ
هبة عبوك على أحد الشواطئ (الصورة: انستغرام)

ويبدو أنّ الصور التي نشرتها هبة عبوك، ضمن إعلان لأزياء تتبع شركة Calzedonia الإيطالية. كما أشارت في النص الذي أرفقته بالألبوم .

هبة عبوك بحمالة صدر
هبة عبوك بحمالة صدر (الصورة: انستغرام)

يذكر أنّه في مارس 2023، أعلنت هبة عبوك انفصالها عن أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان. وكشفت عن وقوفها مع الضحية وهي شابة فرنسية اتهمته باغتصابها في 27 فبراير الماضي.

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كما صرّحت هبة عبوك أنها تذهب إلى الطبيب النفسي بانتظام. وبينت أنها غير نادمة على فشل زواجها من لاعب باريس سان جيرمان لأنها فعلت كل ما بوسعها.

وفيما يخصّ “حكيمي” رياضياً، حيث يترقب محبوه أن يحسم قراره حول الانتقالات الصيفية وإن كان يرغب في البقاء في باريس سان جيرمان أم يختار الرحيل عن النادي.

أشرف حكيمي رادار ريال مدريد
أشرف حكيمي

ولا تزال الشائعات تملأ الأجواء وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد الإسباني. وكذلك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم أشرف حكيمي لصفوفهما.

المصدررصد وطن (مواقع التواصل) + مواقع الكترونية

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