أشرف حكيمي في الحج .. وهبة عبوك عارية على الشاطئ! (صور)

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وطن – نشر لاعب المنتخب المغربي والظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، صورة عبر انستغرام، وهو يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة .

وظهر النجم المغربي أشرف حكيمي بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، وكتب على صورته تهنئة للمسلمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.

أشرف حكيمي عبر انستجرام ❤️ (📸achrafhakimi ) pic.twitter.com/Gv5ZpweFbn — GOAL Arabia (@GoalAR) June 29, 2023

بينما كان أشرف حكيمي في الحج، نشرت طليقته هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، صوراً عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها بحمالة صدر فقط، وبنطال جينز، على أحد الشواطئ.

ويبدو أنّ الصور التي نشرتها هبة عبوك، ضمن إعلان لأزياء تتبع شركة Calzedonia الإيطالية. كما أشارت في النص الذي أرفقته بالألبوم .

يذكر أنّه في مارس 2023، أعلنت هبة عبوك انفصالها عن أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان. وكشفت عن وقوفها مع الضحية وهي شابة فرنسية اتهمته باغتصابها في 27 فبراير الماضي.

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كما صرّحت هبة عبوك أنها تذهب إلى الطبيب النفسي بانتظام. وبينت أنها غير نادمة على فشل زواجها من لاعب باريس سان جيرمان لأنها فعلت كل ما بوسعها.

وفيما يخصّ “حكيمي” رياضياً، حيث يترقب محبوه أن يحسم قراره حول الانتقالات الصيفية وإن كان يرغب في البقاء في باريس سان جيرمان أم يختار الرحيل عن النادي.

ولا تزال الشائعات تملأ الأجواء وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد الإسباني. وكذلك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم أشرف حكيمي لصفوفهما.