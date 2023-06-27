ياسمين صبري تستمتع بإطلالة النيل بروب الاستحمام فقط! (فيديو)

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وطن- وثقت الفنانة المصرية ياسمين صبري لحظة استرخاءها واستمتاعها بالنيل، مرتديةً روب استحمام فقط.

ونشرت ياسمين صبري مقطعاً عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، ظهر فيه وجهها في البداية، وقد ارتدت روب استحمام ووضعت مساحيق تجميل ثقيلة على وجهها.

ويبدو أن ياسمين لم تعلم أنها فتحت الكاميرا الأمامية، فابتسمت وحولتها على الفور إلى النيل لتشارك متابعيها اللذين يتجاوز عددهم الـ20 مليون شخص، لحظة استرخاءها أمامه من شرفة المكان الذي تقيم به.

فيلم البعبع

في سياق آخر، حضرت ياسمين صبري العرض الخاص لفيلم “البعبع”، في إحدى دور السينما في التجمع الخامس.

واحتفلت ياسمين بالفيلم مع كل من أمير كرارة، ماجد المصري، محمد أنور، محمد توتا، وعمرو فهمي.

وحرص الفنان باسم سمرة على الحضور، إلى جانب مخرج الفيلم حسين المنباوي وزوجته مها نصار.

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الجدير بالذكر أن فيلم “البعبع” من بطولة ياسمين صبري، أمير كرارة، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور.

وشارك به الفنانة القديرة إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، عباس أبو الحسن.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.