حاج مصري مات واقفا على عرفات.. هكذا نعاه ابنه وشهادات مؤثرة لجيرانه

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وطن- في أول حادثة من نوعها خلال موسم الحج هذا العام، توفي مواطن مصري أثناء أدائه مناسك الحج على جبل عرفات اليوم، ولم تعرف أسباب أو ظروف الوفاة.

وأعلن المواطن “محمد فرج نزيه” من محافظة الشرقية، وفاة والده المهندس فرج سيد فرج، على جبل عرفات، اليوم الثلاثاء، ليعد بذلك أول حاج مصري متوف على جبل عرفات.

ونعى نزيه والده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “أبويا مات على جبل عرفات، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نشطاء عن وفاة الحاج المصري على جبل عرفات: حسن الخاتمة

وانهالت التعليقات على منشور المواطن محمد فرج، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ترحموا على الراحل وقدموا لعائلته خالص العزاء سائلين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وعلق أحدهم:”البقاء والدوام لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا عم فرج ونشهد أمام الله انك كنت ونعم الجار ونعم السيرة والخلق ولا نزكيك علي الله”.

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وعقب “احمد الشرقاوى“:” البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمه يارب ويغفرله ويسكنه الفردوس الاعلى” وأضاف :”رحم الله المهندس فرج ربنا يرحمه برحمته يارب وربنا يصبركم”.

وقال “مستر بسيوني“: “”توفي إلي رحمة الله تعالى منذ قليل على جبل عرفات ومن أطهر بقاع الأرض مهندس فرج السيد نسأل الله لأولاده والأسرة الكريمه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته الله ولي ذلك والقادر عليه”.

وفي وقت سابق، كشفت البعثة الطبية المصرية للحجاج المصريين، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إجراء جلسات توعية داخل مخيمات المصريين بمناطق المشاعر للتوعية ضد ضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال وقوفهم على جبل عرفات اليوم.

وبدورها قالت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، بحسب وسائل إعلام محلية أنها أتمت بنجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لآداء الركن الأعظم من الحج.

وتلقت الغرفة إخطارات من كافة مسئولي عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التي تقل الحجاج المصريين إلى مخيماتهم بعرفات.

وقام أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة، بالتنسيق مع البعثة الطبية، بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بمستشفيات مكة المكرمة إلى جبل عرفات بواسطة سيارات الإسعاف؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أعلن اليوم الثلاثاء بحسب وسائل إعلام سعودية نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، مبينا أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.