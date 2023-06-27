الجانب المُظلم من حياة جاكي شان.. ماذا تعرف عن المصير المأساوي لأبناءه؟

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وطن-يعتبر جاكي شان من أكثر الممثلين المحبوبين في العالم، تاركًا بصمته في جميع أنحاء العالم من خلال أفلامه ونجحاته المتتابعة، وينعكس نجاحه في صناعة السينما في ثروته الرائعة التي تقدر بـ 350 مليون دولار.

ويُعرف بأنه أسطورة سينما فنون الدفاع عن النفس، وقد احتل أيضًا المرتبة الخامسة بين الممثلين الأعلى أجراً في عام 2017. ومع ذلك، خلف مسيرته الناجحة وأفلامه المُضحكة، تحديات كبيرة ومشاكل عائلية عميقة.

وبحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، تتركز إحدى تلك التحديات على علاقة جاكي تشان بابنته إيتا، البالغة من العمر 18 عامًا حاليًا، وجايسي شان، الذي كان متورطًا في مشاكل المخدرات، ما تسبّب له في دخول السجن.

يُذكر أن جاسي تشان مغني وممثل أمريكي، وهو نجل الممثل الشهير وفنان الدفاع عن النفس جاكي شان والممثلة جوان لين. في عام 2004، أصدر ألبومه الأول بلغة الماندرين الصينية في هونغ كونغ. ومع ذلك، لم تكن حياته المهنية ناجحة للغاية وكان لديه مشاكل مع القانون ومع أسرته.

القبض على جايسي شان بتهمة حيازة المخدرات

في عام 2014، تم القبض على جايسي لحيازته الماريخوانا في شقته في بكين وحكم عليه بالسجن ستة أشهر. في أعقاب ذلك، أصيب والده بخيبة أمل وإحراج من سلوك ابنه، لكنه دعمه أيضًا واعتذر للجمهور. ثمّ، تم إطلاق سراح جايسي من السجن في عام 2015 وقال إنه تعلم درسًا لن ينساه وأراد بعد العودة إلى مسيرته الفنية.

ابنة جاكي شان غير الشرعية

وفق ما ترجمته “وطن“، لدى جايسي أخت غير شقيقة تُدعى إيتا-Etta Ng، ولدت عام 1999 من علاقة خارج نطاق الزواج لجاكي شان مع ملكة الجمال السابقة إيلين نج. ولم يعترف جاكي أبدًا بأن إيتا ابنته ولا يتواصل معها أبدًا.

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من جهتها، صرحت إيتا أن والدها يعاني من رهاب المثلية وهذا هو السبب في أنها تعيش في الشوارع مع شريكتها الكندية المسماة آندي أوتومن. وقالت إيتا أيضًا إنها لا تعتبر جاكي والدها ولن تسامحه.

جايسي تشان وعلاقته بوالديه

لم يكن لـجايسي علاقة وثيقة مع والديه، حيث اهتم جاكي شان وزوجته بحياتهما المهنية وتركوه في رعاية المربيات. واعترف والده بأنه أجبر على الزواج من والدته عام 1982 عندما حملت به.

وعلى الرغم من أنهم ما زالا متزوجين، فإن والدة جايسي تعيش حياة ذات جودة منخفضة المستوى ولا تشارك في الأعمال الاستعراضية.

من جهته، أعرب جايسي عن رغبته في التصالح مع والديه وأنه يحبهما كثيرًا.

المستقبل المجهول لجايسي تشان

حاول جايسي أن يحذو حذو والده في السينما والموسيقى، لكنه أخفق، ولم يحقق النجاح أو التقدير الذي كان يحظى بهما والده. ولقد كان له أدوار في أفلام، مثل: The Huadu Chronicles و 2 Young و Invisible Target و Double Trouble، لكن لم يُحقق أيّ منها ناجحًا كبيرًا أو أرباحًا ماليّة ضخمةً.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ألبوم موسيقي أصدره كان بعنوان “Willing to Replace You” في عام 2008. واليوم، من غير المعروف ما إذا كان لديه أي مشاريع قيد التنفيذ أو إذا اعتزل فنيًا.