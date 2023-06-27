أشرف حكيمي في إطلالة غريبة تجعله مثار سخرية واسعة! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – فاجأ لاعب المنتخب المغربي والظهير الأيمن لنادي بارس سان جيرمان، أشرف حكيمي، متابعيه بصور توثق فيما يبدو جولته السياحية في إيطاليا.

وظهر أشرف حكيمي في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” تي شيرت” أسود مع شورت فضفاض باللون “البيج” لمخطط مع حزام طويل ومتدلي.

كما ارتدى نجم بارس سان جيرمان، أشـرف حكيمي، حذاء أسود ضخم برباط، مع نظارة سوداء وحقيبة ظهر.

View this post on Instagram A post shared by Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

وعلى الرغم من إعجاب البعض من المتابعين بإطلالته وإكالة المديح له، إلى أن أشرف حكيمي أصبح مثار سخرية عدد كبير منهم.

سخرية المتابعين من إطلالة أشرف حكيمي

وفي مجمل التعلقيات السلبية على إطلالة أشرف حكيمي، ربط الكثير منهم بن من اختار له هذه اللباس هو والدته سعيدة موح، في إشارة ربما لما تعرض له الغالبية من الناس بارتداء الملابس على ذوق أمهاتهم في صغرهم.

- Advertisement -

وفي هذا السياق، قال أحد المتاابعين ساخرا من إطلالة “حكيمي”:” بصحت لحطة اخاي اشرف هي عطاتك ماماك باش تكسيتي”.

وقالت متابعة تدعى “هاجر”:” خويا حكيمي كاتلبسك ماماك”.

أما المتابعة “خديجية” فسخرت من إطلالة أشرف حكيمي بالقول:” لا لا تنا كتصدمنا بهاد الأناقة مكتخلينا منقولو”، مع إضافة “إيموجي” الضحك.

كما سخر متابع آخر من حذاء “حكيمي” بالقول:” سباط لي كان كيجيب ليا الوليد و لات موضة .. اه اليام”.

وقالت المتابعة “نادية” ساخرة:” اشوا هادشي لي كتلبس شكون لي كيفصل ليك هادشي باينة هدشي فيه لمسات ماماك”.

أشرف حكيمي والانتقالات الصيفية

ويترقب محبي أشرف حكيمي والنادي الباريسي، أن يحسم أشرف حكيمي قراره حول الانتقالات الصيفية وإن كان يرغب في البقاء في بارس سان جيرمان أم يختار الرحيل.

ولا تزال الشائعات تملأ الأجواء وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد الإسباني، وكذلك نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي في ضم أشرف حكيمي لصفوفهما.