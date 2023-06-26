كيم كارداشيان ترغب في إقامة علاقة غرامية مع أحد المشاهير.. من هو؟

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وطن – تعيش نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية،كيم كارداشيان، البالغة من العمر 41 عامًا، لحظة جميلة من حيث حياتها المهنية، إلا أنها بعد طلاقها من المغني كاني ويست، لم تتمكن من الاستمتاع بالعديد من الفرص في الحب.

وفي هذا السياق، أعلنت كيم كارداشيان مقابلة مع هيلي بيبر، أنها ترغب في تغيير هذا الوضع لتخوض قصة حب جديدة، كاشفة عن أسباب حبها للتصالح مع الجنس.

وفي محادثة على موقع”Who’s In My Bathroom”، على منصة “يوتيوب” ، قام كلاهما بخوض تحدي “الحقيقة والجرأة”، كما خضعت كيم كارداشيان لاستجواب حول الجنس ، وعلى وجه التحديد ، سألتها زوجة المغني الكندي جاستن بيبر عن تفضيلاتها بين العلاقات عندما تكون “غاضبة” أو “هادئة”، فأجابت بالقول: “أليس التصالح مع الجنس هو الأفضل؟ لأنكما تفتقدان بعضكما البعض وهناك شغف، وأنت تعلمين أنك تصنعين السلام”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

كيم كاردشيان كشفت عن رغبتها بعلاقة غرامية مع أحد المشاهير

من ناحية أخرى ، اعترفت كيم كارداشيان بأن لديها مشاعر تجاه أحد المشاهير: “كدت أشعر أنني يجب أن أتناول مشروبًا لأنني أريده أن يتحقق”.

ولم ترغب كيم كارداشيان في الكشف عن عن اسمه، وعندما شجعتها “بيبر” على الانطلاق ، رفضت رفضًا قاطعًا.

وقالت: “في الآونة الأخيرة ، أفضل الخصوصية”. في هذه الأثناء ، لم تكن هيلي بيبر سعيدة إلا بصديقتها ، على الرغم من أنها كانت على استعداد لمعرفة هوية “الحب” الجديد لكيم كاردشيان.

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هيلي بيبر مارست الجنس على متن طائرة

ولم تتخلص هيلي بيبر من القضايا التي كشفت عن تفضيلها للقبلات، كما فاجأت كيم كارداشيان عندما قالت إنه من “نادي المرتفعات”، حيث ألمحت عارضة الأزياء إلى أنها مارست الجنس على متن طائرة.

واشتكت كيم كارداشيان مما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي: “يرسل لي الكثير من الناس رسائل مباشرة”. “لن أكذب ، العديد من الأشخاص غير ملائمين”.