الإثنين, يونيو 26, 2023
الرئيسيةحياتناصدر واندا نارا زوجة إيكاردي كاد يخرج من البكيني الفاضح الذي ترتديه!...
حياتنا

صدر واندا نارا زوجة إيكاردي كاد يخرج من البكيني الفاضح الذي ترتديه! (شاهد)

واندا نارا تستعرض منحنياتها بالبكيني الجريء خلال إجازتها في ريو دي جانيرو

كتب رفيف عبدالله
صدر واندا نارا زوجة إيكاردي كاد يخرج من البكيني الفاضح الذي ترتديه! (شاهد)
واندا نارا
- Advertisement -

وطن- تستمتع واندا نارا بإجازتها الصيفية في ريو دي جانيرو مع زوجها اللاعب الشهير ماورو إيمانويل إيكاردي بعد مصالحتهما اللامتناهية.

بيكيني مثير

من الأراضي البرازيلية، أشعلت المؤثرة الأرجنتينية واندا نارا مجددًا الشبكات الاجتماعية بأحدث فيديو لها.

لا تترك سيدة الأعمال واندا نارا للخيال سوى القليل من البيكيني الجريء والمذهل متفاخرة بمنحنيات جسدها التي أظهرتها في وضعيات جريئة.

أعطت واندا نارا المشجعين نظرة سريعة على إجازة مع زوجها ماورو إيكاردي عبر انستجرام.

كان الثنائي يستمتعان بفترة راحة في أمس الحاجة إليها، بعد انتهاء موسم كرة القدم في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وأثارت واندا نارا (36 عامًا)، المعجبين بملابس البيكيني المذهلة ذات اللون الأصفر والوردي والأرجواني.

- Advertisement -
واندا نارا
صدر واندا كاد ينفجر وهي تستعرض البكيني

كانت واندا نارا تتظاهر بأنها تلتقط صورة شخصية، لتنزلق بكاميرتها على جسدها ومنحنياتها المثيرة.

مشروب المتة

كانت زوجة إيكاردي تنعش نفسها بشرب “المتة” أو شاي البارغواي كما هو شائع اسمه في البرازيل.

وعلقت واندا نارا على اللقطة المثيرة: “أنا حيث الحظ يريدني”.

في غضون الساعات الأولى، نال المنشور إعجابات أكثر من 30 ألف مرة.

واندا نارا
واندا وماورو إيكاردي موجودان حاليًا في ريو دي جانيرو، البرازيل

ومن بين 16.4 مليون متابع لها على انستجرام، كان هناك الكثير ليقولوه.

أجمل نساء العالم

كتب أحدهم: “جميلة ورائعة بشكل مثير”.

وكتب ثانٍ: “جمال عينيها”. وثالث دعاها “آلهة بلا مكياج”.

وعلق رابع: “هل ستبقى أجمل نساء العالم في تركيا؟”

وانا تلجأ دوماً لانستجرام لإظهار جسدها المذهل بالبكيني

وقضى إيكاردي هذا الموسم على سبيل الإعارة مع فريق غلطة سراي حيث سجل 23 هدفاً في 26 مباراة.

مستقبل إيكاردي

لقد ساعد ناديه في الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ23، لكن مستقبله معلق في الهواء.

في الشهر الماضي، أفادت الأنباء أن فولهام يجري محادثات لجلب إيكاردي ونارا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيكاردي (30 عامًا)، بقي عامًا على عقده مع النادي الأم باريس سان جيرمان، ويمكن أن يكون فائضًا عن المتطلبات في الصيف.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

رياضة

نادٍ تركي يسعى لضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي

رياضة

أول ظهور للمصري مصطفى محمد بعد الانتقال إلى نانت الفرنسي (فيديو)

رياضة

إصابة مصطفى محمد خلال التدريبات مع غلطة سراي

رياضة

نادٍ فرنسي يقدم عرضاً إلى غلطة سراي لشراء مصطفى محمد

رياضة

مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإسباني وغلطة سراي يريد هذا المبلغ

رياضة

مصطفى محمد يتسبب في اشتعال أزمة بين الزمالك وغلطة سراي

رياضة

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

رياضة

مصطفى محمد في غضون 10 دقائق يصنع هدفين في قمة الديربي التركي (فيديو)

رياضة

موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي والقناة الناقلة في بطولة الدوري الأوروبي

رياضة

مصطفى محمد يُواجه عقوبة الإيقاف في الدوري التركي .. ماذا فعل؟!

رياضة

الهلال السعودي يعلن رحيل نجمه الفرنسي “غوميز” (صور)

رياضة

5 أندية أوروبية تتنافس للتعاقد مع المصري مصطفى محمد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احذر صيام يوم عرفة في هذه الحالة.. وحكم صيامه منفردا

تسريب التشكيل الجديد للمجلس العسكري.. السيسي مُرتبك وسيطرته على الجيش تتراجع

طبيبة تحذر من ثلاثة أعراض للسرطان يمكن أن تسوء خلال فصل الصيف

هل يمكن قلي البطاطس في الفضاء؟ وكالة الفضاء الأوروبية تُجيب

هالة صدقي في رد مفاجئ على سيدة مغربية دعتها إلى اعتناق الإسلام (شاهد)

أدلة موثقة تفضح تورط الإمارات في صناعة تفاعل مريب مع حساب حميدتي على تويتر

كلارا شيا تنافس شاكيرا في الإثارة.. ارتدت فستاناً في حفل زفاف شقيق بيكيه هذا ثمنه (شاهد)

الكويت.. الحكم على صدام حسين بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات!

تركيا.. عملية إنقاذ احترافية لـ”بقرة العيد” جرفها التيار في قناة مائية (فيديو)

نسرين طافش برفقة زوجها على الشاطئ بالمايوه وحركة إغراء مثيرة! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC