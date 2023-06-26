صدر واندا نارا زوجة إيكاردي كاد يخرج من البكيني الفاضح الذي ترتديه! (شاهد)

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وطن- تستمتع واندا نارا بإجازتها الصيفية في ريو دي جانيرو مع زوجها اللاعب الشهير ماورو إيمانويل إيكاردي بعد مصالحتهما اللامتناهية.

بيكيني مثير

من الأراضي البرازيلية، أشعلت المؤثرة الأرجنتينية واندا نارا مجددًا الشبكات الاجتماعية بأحدث فيديو لها.

لا تترك سيدة الأعمال واندا نارا للخيال سوى القليل من البيكيني الجريء والمذهل متفاخرة بمنحنيات جسدها التي أظهرتها في وضعيات جريئة.

أعطت واندا نارا المشجعين نظرة سريعة على إجازة مع زوجها ماورو إيكاردي عبر انستجرام.

كان الثنائي يستمتعان بفترة راحة في أمس الحاجة إليها، بعد انتهاء موسم كرة القدم في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وأثارت واندا نارا (36 عامًا)، المعجبين بملابس البيكيني المذهلة ذات اللون الأصفر والوردي والأرجواني.

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كانت واندا نارا تتظاهر بأنها تلتقط صورة شخصية، لتنزلق بكاميرتها على جسدها ومنحنياتها المثيرة.

مشروب المتة

كانت زوجة إيكاردي تنعش نفسها بشرب “المتة” أو شاي البارغواي كما هو شائع اسمه في البرازيل.

وعلقت واندا نارا على اللقطة المثيرة: “أنا حيث الحظ يريدني”.

في غضون الساعات الأولى، نال المنشور إعجابات أكثر من 30 ألف مرة.

ومن بين 16.4 مليون متابع لها على انستجرام، كان هناك الكثير ليقولوه.

أجمل نساء العالم

كتب أحدهم: “جميلة ورائعة بشكل مثير”.

وكتب ثانٍ: “جمال عينيها”. وثالث دعاها “آلهة بلا مكياج”.

وعلق رابع: “هل ستبقى أجمل نساء العالم في تركيا؟”

وقضى إيكاردي هذا الموسم على سبيل الإعارة مع فريق غلطة سراي حيث سجل 23 هدفاً في 26 مباراة.

مستقبل إيكاردي

لقد ساعد ناديه في الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ23، لكن مستقبله معلق في الهواء.

في الشهر الماضي، أفادت الأنباء أن فولهام يجري محادثات لجلب إيكاردي ونارا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيكاردي (30 عامًا)، بقي عامًا على عقده مع النادي الأم باريس سان جيرمان، ويمكن أن يكون فائضًا عن المتطلبات في الصيف.