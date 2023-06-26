الإثنين, يونيو 26, 2023
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تركيا.. عملية إنقاذ احترافية لـ”بقرة العيد” جرفها التيار في قناة مائية (فيديو)

الأتراك يتأهبون لاستقبال عيد الأضحى مع إقبال على شراء الأضاحي في حين تعتزم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيصال لحوم الأضاحي إلى 3 ملايين فقير في 48 دولة

كتب خالد السعدي
سقوط بقرة في قناة مائية
الاستعانة بجرافة كبيرة لتباشر عملية إنقاذ البقرة التي سقطت في قناة مائية بتركيا
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وطن – تداول مغردون مقطع فيديو يوثق سقوط بقرة في قناة مائية جرفها التيار، بعدما كانت قد جهزتها إحدى العائلات هناك، لتكون أضحية عيد الأضحى المبارك الذي يحل يوم الأربعاء المقبل.

وشوهدت البقرة، وهي تندفع بقوة مع حركة المياه في القناة المائية الواقعة في مدينة إغدير في تركيا، فيما تمت الاستعانة بجرافة كبيرة لتباشر عملية إنقاذ البقرة، لذبحها في عيد الأضحى.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي حقق رواجا واسعا، الجرافة وهي تتأهب عند نقطة معينة، لإنقاذ البقرة وانتشالها بالجرافة، وهو ما حدث بالفعل حيث تمت عملية الإنقاذ باحترافية كبيرة من دون إصابتها بأي أذى.

أسعار أضـحية العيد في تركيا

وكان رئيس اتحاد الجزارين التركي عثمان ياردمجي، قد كشف في وقت سابق، أسعار المواشي والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك، وقال إن الماشية الصغيرة تبدأ أسعارها من 7 آلاف ليرة، أما العجول تبدأ من 84 ألف ليرة تركية.

وأوضح أن سعر الكبش في عيد الأضحى المبارك يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف ليرة، في حين يتراوح سعر المشاركة بحصة في العجول والأبقار بين 12- 15 ألف ليرة تركية على الأقل حين يتم تقسيمها على سبع حصص.

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إغاثة الفقراء بلحوم الأضاحي

وبخصوص الأضاحي أيضا، سبق أن أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “IHH” اعتزامها إيصال لحوم الأضاحي إلى 3 ملايين فقير في 48 دولة، وقالت إنها أطلقت حملة بعنوان “الأضـحية عبادة والتقاسم إخوة” لإيصال لحوم الأضاحي (في عيد الأضحى المبارك)، إلى المحتاجين في العديد من دول العالم.

وأوضحت هيئة الإغاثة التركية، أن تستقبل تبرعات الأضاحي عبر مكاتبها المعتمدة أو موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أو عبر الاتصال بها، مع إمكانية تحديد المتبرع الدولة التي يريد التبرع بأضحيته للمحتاجين فيها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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