من هو الأمير عبد الرحمن آل مقرن نائب وزير الدفاع السعودي الجديد؟

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وطن- ضمن سلسلة من التغييرات الحكومية طالت عددًا من المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية ضمن عدة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأحد، صدر أمر ملكي بتعيين الأمير “عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن” نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وأجرت المملكة العربية السعودية، مجموعة من التغييرات في المناصب الحكومية بموجب أوامر ملكية، كان أبرزها تعيين نائب لوزير الدفاع في المملكة، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

فيديو | أمر ملكي: تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير#الإخبارية#أوامر_ملكية pic.twitter.com/OVMpoMwJMl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023

وشملت الأوامر الملكية إعفاء نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود من منصبه، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

والأمر الملكي وثيقة رسمية مكتوبة تعبر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة تحمل توقيع الملك بمفرده.

من هو الأمير عبد الرحمن آل مقرن؟

والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن ولد بالرياض عام 1961، يحمل شهادة ماجستير في القانون المقارن من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية ، وماجستير في القانون العام من جامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.

صدور أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. #وزارة_الدفاع pic.twitter.com/rELuB0f3DU — وزارة الدفاع (@modgovksa) June 25, 2023

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وتولى آل مقرن العديد من المناصب الحساسة والهامة في المملكة العربية السعودية، ففي 22 أبريل 2017 صدر الأمر الملكي بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وشغل منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير منذ 3 يوليو 2022. وشغل أيضًا منصب الامين العام لمجلس الوزراء السعودي بداية من 22 أبريل 2017 إلى 3 يوليو 2022. وهو الرابع في هذا المنصب منذ تأسيس مجلس الوزراء قبل أن يتم تعيينه، اليوم الأحد 25 يونيو 2023، في منصب نائب وزير الدفاع السعودي.

وتولى الأمير عبد الرحمن آل مقرن عضوية الكثير من اللجان الداخلية والخارجية. وعضو في أول لجنة استئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 1426/8/22هـ

وترأس بمرسوم ملكي العديد من اللجان في المملكة ومنها نظام جرائم الإرهاب وتمويله-نظام المرور-نظام مكافحة غسيل الأموال-نظام الأوسمة السعودية نظام رعاية المعوقين.

أمر ملكي: يعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 25, 2023

أوامر ملكية

وشملت أوامر الملك سلمان التي صدرت اليوم أيضا:

تعين الدكتور / هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

– تعين الأستاذ / خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– تعين الأستاذ/ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

– تعين المهندس/ عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

– تعين المهندس/ ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.

وزارة الدفاع السعودية

ووزارة الدفاع هي إحدى الوزارات السيادية في المملكة العربية السعودية المُكلفة بالتنظيم الإداري والعملياتي واللوجستي، المتعلق مباشرة بالأمن القومي والقوات المسلحة، وتقع على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أراضي وحدود المملكة ومصالحها من التهديدات الخارجية.

وتضم الوزارة أربعة أفرع رئيسية وهي القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي، كما تضم عدة هيئات تابعة منها رئاسة هيئة الأركان المشتركة وهيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش ومركز الدفاع الوطني.

وبتاريخ 5 نوفمبر 2011، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعديل اسم «وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة» ليُصبح «وزارة الدفاع».