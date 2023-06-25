الأحد, يونيو 25, 2023
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مخطط إيراني لاستهداف إسرائيليين في هذه الدولة وهكذا تم إحباطه

إعلام عبري اتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء المخطط في أحدث العلامات على التوتر في العلاقات بين الجانبين.

كتب فهمي الورغمي
السلطات القبرصية
إيران تستهدف إسرائيليين بمحاولات اغتيال في قبرص
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وطن – أحبطت السلطات القبرصية، هجوما إيرانيا خُطِّط له ضد الإسرائيليين، في قبرص، في أحدث العلامات على التوتر في العلاقات بين الجانبين.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست“، إن الهجوم هدف إلى قتل إسرائيليين، دبَّرته أجهزة استخبارات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب المصادر، فإن عملية إحباط الاغتيالات المحتملة تمت بالتعاون مع المخابرات القبرصية مع شركاء غربيين، من بينهم أجهزة استخبارات إسرائيلية وأميركية.

استهداف سابق

وهذا الاستهداف ليس الأول من نوعه، ففي أكتوبر 2021 ، استُهدف رجال أعمال إسرائيليون بمحاولات اغتيال في قبرص.

وآنذاك، تم الاشتباه في قيام مواطن روسي من أصل أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عاما بالتخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في ذلك الوقت، إن محاولة القتل كانت عملية إرهابية إيرانية وفق تعبيرها، وذكرت أن القاتل كان يستهدف رجال أعمال إسرائيليين.

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ولم يرد الرجل الأذربيجاني البالغ من العمر 38 عامًا ، والذي يحمل جواز سفر روسيًا ، على أي من أسئلة الشرطة، بخلاف إخبارهم أين استأجر سيارتين في أيا نابا في قبرص ، إحداهما كان بها مسدس بكاتم صوت.

وتندلع حرب نفسية، في الوقت الحالي، بين إيران وإسرائيل، وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين الجانبين، إلا أن الكثير من الخبراء نبّهوا بأن هذه التهديدات تحمل طابعا كبيرا من الجدية.

جاء ذلك استنادا إلى الكشف عن أنواع جديدة من التسليح، وإطلاق مناورات عسكرية، ما جعل الصراع يمضي في مسار متصاعد، حتى بلغ أكبر مستوى للتصعيد، ما ينذر باندلاع مواجهة في أقرب وقت.

وكانت إيران قد كشفت في وقت سابق، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه ألفي كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 1500 كيلوغرام، في رسالة لخصومها بأنها مصممة على حماية أمنها وأصدقائها.

تزامن ذلك مع مناورات إسرائيلية مثّلت محاكاة لحرب على عدة جبهات، مع صدور تصريحات إيجابية من واشنطن وطهران بشأن ملف إيران النووي.

المصدرجيروزاليم بوست - ترجمة وتحرير وطن

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